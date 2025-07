ESTRUTURA OPERACIONAL

Governo de Rondônia investe mais de R$ 16 milhões na segurança pública e lança plano de combate à violência contra a mulher

Foram entregues 48 viaturas, com foco no reforço do policiamento ostensivo. Sendo 14 delas destinadas ao atendimento especializado às Patrulhas Maria da Penha e Delegacias da Mulher