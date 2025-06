OPINIÃO

Confúcio e o desafio de 2026: reconciliação com famílias impactadas pelas reservas será decisiva em eventual candidatura

Senador do MDB terá de equilibrar legado ambiental com a repercussão das 11 unidades de conservação criadas no fim de sua gestão: Movimento Caminhada Esperança parece articular seu nome para chefiar uma frente progressista