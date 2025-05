Entendimento

Rede de farmácia ULTRA cumpre CCT-2025-2027 e estabelece diálogo de alto nível com SINFAR

Nas últimas semanas houve um processo de tratativas entre o SINFAR e a ULTRA, principalmente através do advogado do SINFAR, Itamar Ferreira, e do advogado Jaime Pedrosa do Grupo Modena/Ultra.