CELEBRAÇÃO

Com público recorde e show de Jads & Jadson, Paulo da Remap consolida Machadinho como destaque regional nos 37 anos do município

A comemoração pelos 37 anos de emancipação política reuniu uma multidão no recém-inaugurado Centro Poliesportivo do bairro Primavera, com destaque para o show nacional da dupla Jads & Jadson