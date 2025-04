PALESTRA

Aula inaugural do DHJUS terá vice-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos

O tema da palestra será “Corte e Controle de Convencionalidade”, assunto diretamente alinhado aos objetivos do DHJUS, ao tratar do fortalecimento do Estado de Direito e da eficácia dos direitos humanos no Brasil.