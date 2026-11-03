TV Globo pode assumir o MasterChef

Por IG

Publicada em 03/11/2026 às 16h00

O acordo entre a TV Globo e a Endemol estabelece que a empresa passe a representar os produtos da emissora em todo o mundo. Em contrapartida, a TV Globo passa a ter prioridade na aquisição de produtos da Endemol.

O primeiro projeto já ajustado é a renovação do contrato do BBB, que estava na mira de Boninho e da TV Record. A renovação pela TV Globo já está concretizada.

E a TV Globo vai ter o direito de assumir o MasterChef, atualmente na TV Band.

Ana Maria Braga já foi avisada de que vai apresentar o MasterChef na TV Globo. A emissora também vai contratar Paola Carosella para ser jurada do programa, que sente falta dela.

Na TV Band, está uma chef de cozinha que está longe de ser carismática para a televisão. Ela é boa no restaurante dela, que está sempre ocupado. Mas TV é outra coisa.

A ideia de manter Ana Maria Braga na apresentação tem a ver com um caso antigo.

Ana Paula Padrão, que teve seu nome cogitado pela TV Globo, recebeu o veto do conselheiro Roberto Irineu, que jamais esqueceu que, quando Ana Paula foi para o SBT e pagou a multa de seu contrato, fez questão de mostrar o cheque, dando risada.

Roberto Irineu jamais esqueceu isso. Enquanto Roberto Irineu viver, Ana Paula não pisa na TV Globo.