O protesto de Virginia Fonseca contra Vini Jr.

Por IG

Publicada em 03/11/2026 às 16h06

A mídia noticiou que Vini Jr. deixou de seguir os familiares de Virginia Fonseca. No mesmo dia, Virginia publicou uma foto em que aparece usando um calção do jogador e carregando uma bolsa de crocodilo avaliada em US$ 60 mil.

Virginia é inteligentíssima. Ela não faz nada sem objetivos.

A bolsa de crocodilo que ela exibe sugere que ela segura um crocodilo pelas mãos, com o poder que tem. Já o calção de Vini Jr. usado na foto remete ao lado íntimo do ex-casal.

Virginia com bermuda de Vini Jr. . Foto: Instagram

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Ou seja, o que ela quer mostrar é que, mesmo depois da separação, mantém seu poder de influência na mídia e sua capacidade de ação.

Ela aproveitou justamente o momento em que Vini Jr. deixou de seguir os familiares de Virginia no Instagram para demonstrar que, diante dos fatos, o poder continua sendo dela.

E tem mais.

A mesma mídia que noticiou que Vini Jr. deixou de seguir os familiares de Virginia também mostrou que Marina Ruy Barbosa, recém-separada, começou a seguir o jogador.

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Marina é outra mulher inteligentíssima. Embora tenha se separado e cancelado o casamento com um determinado diretor do setor varejista, não podemos esquecer que ela mudou um roteiro de novela quando namorava um poderoso diretor da TV Globo, que, aliás, hoje está casado e tem filhos.

Então, minha gente, estamos falando de mulheres poderosas, que sabem o que querem e fazem o que desejam.

O protesto de Virginia repercutiu nas redes sociais. Era isso que ela queria mostrar.