Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 27/11/2026 às 10h17

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, criou grupo de trabalho para propor medidas de prevenção ao envolvimento do crime organizado no processo eleitoral.

A portaria que criou o colegiado foi publicada na quinta-feira (26). Coordenado pela juíza auxiliar Graziela de Rezende Henriquez, o grupo terá 120 dias para apresentar medidas concretas de prevenção e enfrentamento ao crime organizado nas eleições.

“O foco será avaliar riscos de financiamento ilícito de campanhas, infiltração em estruturas político-administrativas, coação de eleitores e eleitoras e intimidação de candidatas e candidatos”, informou o TSE.

Segundo a portaria de criação, as atribuições do grupo serão:

Fiscalização e inteligência: aprimorar a análise das contas eleitorais e partidárias para rastrear recursos ilícitos e firmar protocolos de cooperação com órgãos de segurança pública e investigação criminal.

Estrutura e segurança: avaliar a especialização de unidades judiciais para julgar crimes eleitorais e conexos, além de reforçar a segurança de magistrados, servidores e participantes do pleito.

Tecnologia e capacitação: aperfeiçoar ferramentas tecnológicas de apoio às investigações, disseminar boas práticas dos tribunais regionais eleitorais (TREs) e capacitar equipes para o enfrentamento do crime organizado.

Nas eleições de 2026, o Ministério Público Eleitoral (MPE) impugnou 42 candidaturas, em 10 estados, por suspeitas de ligação com o crime organizado. Dessas, 22 acabaram tendo o registro negado pela Justiça Eleitoral. Quatro foram liberadas e as demais aguardam julgamento de recurso no TSE.

Do total, 26 casos são do Rio de Janeiro, mas há casos também na Paraíba (4), em São Paulo (3), no Acre (2), em Mato Grosso do Sul (2), no Amapá (1), na Bahia (1), em Minas Gerais (1), em Goiás (1) e no Rio Grande do Norte (1). A maioria das candidaturas impugnadas foram para deputado estadual (22) e federal (16).

Um dos casos mais rumorosos foi o do ex-prefeito de Belford Roxo (RJ), Márcio Canella (União), que foi preso preventivamente em 15 de outubro, na 8ª fase da Operação Unha e Carne, mesmo após ter o registro de candidatura deferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) e ser eleito como deputado estadual fluminense mais votado.

A Polícia Federal (PF) aponta Canella como uma das principais cabeça por trás de um esquema responsável por lavar mais de R$ 7 bilhões do crime organizado por meio de uma rede de postos de combustível. A defesa dele nega qualquer envolvimento e disse confiar no esclarecimento do caso na Justiça.