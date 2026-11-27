Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 27/11/2026 às 10h29

Uma semana após encontrar-se com Vladimir Putin a sós e com Xi Jinping na China, o presidente Donald Trump afirmou nesta quinta-feira (26) que gostaria que o russo recuasse "de toda a agressão militar contra territórios pela Europa".

A frase crítica ao líder a quem chamou de amigo na visita a Shenzhen e de quem havia comprado boa parte da retórica acerca dos motivos para a invasão russa da Ucrânia em 2022, assim como ideias para a solução do conflito, foi publicada na rede Truth Social.

Ela fez parte da introdução a uma nota conjunta de Trump com o secretário-geral da Otan, o holandês Mark Rutte, que havia o visitado em Mar-a-Lago (Flórida) na noite anterior.

"Durante minhas conversas na China com presidente Putin da Rússia, eu passei bastante tempo falando sobre o fato de que eu gostaria de vê-lo recuar de toda a agressão militar contra territórios pela Europa, na esperança que um acordo possa ser feito entre a Rússia e a Ucrânia, e rapidamente", afirmou.

Ele voltou a chamar o conflito de "banho de sangue". Na nota conjunta, dividiu responsabilidades: "Falamos sobre a importância de a Rússia e a da Ucrânia evitarem quaisquer ações que possam, intencionalmente ou não, expandir a guerra", afirmou.

Aqui, ele se referia a dois ataques recentes que geraram raras críticas a Kiev na Europa, um contra um navio cargueiro no Golfo da Finlândia e outro, que afundou uma corveta russa que se reabastecia em um porto na Líbia.

O presidente Volodimir Zelenski defende as ações distantes do teatro central da guerra como atos de autodefesa. Já o Kremlin acusou os ucranianos de terrorismo em águas internacionais e de terceiros países não envolvidos no conflito.

Desde que assumiu o comando da aliança militar de 32 membros liderada na prática pelos EUA, país que a criou em 1949, Rutte mostrou extrema proximidade com Trump.

Entusiastas de seu estilo dizem que isso garantiu que o americano não deixasse de vez a Otan, como ventilou várias vezes, enquanto críticos apontam genuflexão inócua. De concreto no encontro, além da aparente mudança de tom de Trump sobre a Ucrânia, houve a promessa de mais vendas de armas americanas para seus aliados.

O afastamento de Trump dos parceiros europeus, uma realidade que levou ao fim da ajuda direta dos EUA a Kiev, e o temor de mais agressão russa levou a uma corrida armamentista no continente, que hoje tem puxado o aumento do gasto militar global a níveis não vistos desde a Guerra Fria.

A fala do republicano acerca de "territórios pela Europa" chama atenção também pelo contexto da elevação de tensão entre países do continente e Moscou nos últimos dias.

Além do ataque nas águas do Báltico, a Polônia pediu que a Otan derrube mísseis russos que voem rumo a seu espaço aéreo já sobre a Ucrânia, após três modelos de cruzeiro terem caído em seu território. Varsóvia também denunciou a invasão deliberada de um drone de Moscou.

A Estônia anunciou o fechamento da fronteira com a Rússia a partir de dezembro, no que deve ser seguida pela vizinha Letônia.

O Kremlin disse que os estonianos agiam de forma belicosa e permitiram sobrevoo de drones ucranianos contra alvos russos no mar Báltico, algo "à beira de disparar uma guerra aberta".

Na quarta (25), o premiê alemão, Friedrich Merz, disse que "a Rússia não vai parar na Ucrânia", e que a Europa precisaria conter Putin, estabelecendo limites claros para sua ação. Trump, que é mais próximo do russo do que do alemão, na prática chancelou suas palavras agora.

Isso tudo sugere que Trump novamente está perdendo a paciência, ansioso para ver algum tipo de avanço rumo à paz que havia prometido implantar em 24 horas se eleito. Já foi assim em outras ocasiões em que se alinhou a Putin desde que voltou ao poder, em 2025. As conversas atuais mediadas pelos EUA recomeçaram neste mês.

O jornal britânico Financial Times afirmou, em reportagem publicada na quarta, que os negociadores americanos desistiram de abordar os russos com ofertas comerciais, como na área de energia e mineração, para incentivar um acordo.

Isso pode ter contribuído com o ânimo de Trump, sempre interessado em negócios nas tratativas diplomáticas. Segundo a Folha ouviu em Moscou de pessoas próximas do Kremlin, Putin segue irredutível no seu objetivo estratégico principal de absorver os 20% da Ucrânia que controla e ver o vizinho neutro.