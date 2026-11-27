Por TCE-RO

Publicada em 27/11/2026 às 09h32

O atendimento dos estudantes que dependiam de duas rotas de transporte escolar em Alto Alegre dos Parecis deverá ser esclarecido ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO). O município terá de apresentar registros que mostrem os dias de viagem, os alunos atendidos, os veículos utilizados e as despesas realizadas nos períodos examinados.

A decisão fixou prazo de 15 dias, contados conforme as regras processuais, para a documentação e assegurou defesa complementar aos agentes envolvidos. A apuração ainda não concluiu que houve falta de transporte ou pagamento indevido.

A determinação consta da Decisão Monocrática nº 0199/2026-GCESS, no processo nº 03416/25. O relator é o conselheiro substituto Francisco Júnior Ferreira da Silva, em substituição regimental ao conselheiro Edilson de Sousa Silva.

ATENDIMENTO SERÁ EXAMINADO POR ROTA E PERÍODO

O Tribunal de Contas ampliou a apuração para esclarecer períodos de 2024 e 2025. Na Rota 01, a análise abrange o atendimento entre 20 de junho e 19 de dezembro de 2025. Na Rota 02, alcança períodos relacionados à vigência contratual e à solução adotada antes da contratação emergencial de agosto de 2025.

Foram solicitados instrumentos jurídicos, registros de frequência, diários de bordo, relatórios de fiscalização e documentos das despesas. A documentação deverá ser organizada de forma a permitir a identificação do atendimento em cada período.

CALENDÁRIO ESCOLAR E DEFESAS SERÃO CONSIDERADOS

A análise deverá distinguir o transporte executado diretamente pelo município daquele prestado por terceiros. Também deverá considerar os dias letivos e o recesso escolar.

O relator ressaltou que a ausência de um contrato identificado, isoladamente, não permite presumir dano ou responsabilidade. As justificativas dos agentes envolvidos serão examinadas em conjunto com os documentos.

Ao exigir a comprovação das viagens e das despesas, o TCE-RO busca esclarecer se o serviço foi prestado regularmente e proteger os recursos destinados ao transporte que permite aos estudantes chegar à escola.