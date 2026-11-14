Suspeito de matar mulher com tiro na cabeça é executado dentro de casa

Por Folha do Sul

Publicada em 14/11/2026 às 08h40

Um homem identificado apenas pelo apelido de "Batoré" foi executado com um tiro na cabeça, dentro de uma casa localizada no Bairro Embratel, em Vilhena.

As primeiras informações dão conta de que por voltas das 20h00 desta sexta-feira, 13, um homem armado teria invadido a residência localizada na Rua Roberto Garcia e atirado contra a cabeça da vítima, que morreu na hora.

"Batoré" vinha sendo procurado pelas autoridades como principal suspeito do assassinato de Ingrid Caroline Francisca Martins Eufrasio, de 29 anos, que também foi morta com um tiro na cabeça no dia 2 do mês corrente, na casa onde morava, no Bairro Assossete .

Após ser identificado por uma testemunha, "Batoré", que aparentava ter cerca de 30 anos, era procurado pela polícia, mas acabou morrendo da mesma forma que foi acusado de matar Ingrid.

Até o momento não há informações sobre o autor do disparo. O corpo de "Batoré" foi removido do local por uma funerária de plantão e o caso segue sob investigação.