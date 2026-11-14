Prefeitura abre inscrições para a Chamada Escolar 2027 a partir de 16 de novembro

Por ASSESSORIA

Publicada em 14/11/2026 às 08h38

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), publicou o Edital nº 02/SEMED/2026, que estabelece as regras para a Chamada Escolar Municipal destinada à oferta de vagas na Rede Pública Municipal de Ensino para o ano letivo de 2027.

As inscrições serão realizadas no período de 16 a 30 de novembro de 2026, contemplando crianças da Educação Infantil, nas modalidades Creche (2 e 3 anos) e Pré-Escola (4 e 5 anos), além de estudantes do Ensino Fundamental – Anos Iniciais.

O procedimento tem como objetivo identificar a demanda por vagas, organizar a distribuição dos estudantes e garantir o planejamento do atendimento educacional nas unidades escolares do município, incluindo a zona urbana, distrital e as extensões na área rural.

Como realizar a inscrição?

Os pais ou responsáveis legais poderão realizar a inscrição de duas maneiras:

Pela internet: mediante preenchimento do formulário eletrônico disponibilizado pela Prefeitura – ACESSE AQUI

Presencialmente: diretamente nas unidades escolares da Rede Municipal, para as famílias que não possuem acesso à internet.

No momento da inscrição, será necessário apresentar as seguintes informações e documentos:

Certidão de nascimento do estudante;

CPF do estudante e do responsável legal;

RG do responsável;

Comprovante de residência atualizado;

Comprovante de participação em programas sociais, quando aplicável;

Histórico escolar ou declaração de escolaridade, para estudantes que já possuem vida escolar.

Após o preenchimento, o sistema gerará um número de protocolo, que servirá como comprovante da inscrição.

Critérios de prioridade

A distribuição das vagas observará a disponibilidade de atendimento das unidades escolares e os critérios de prioridade estabelecidos no edital.

Entre os critérios estão crianças público-alvo da Educação Especial Inclusiva, crianças sob a guarda de mulheres vítimas de violência doméstica, beneficiárias de programas sociais, provenientes de famílias monoparentais e aquelas cujos responsáveis exercem atividade laboral remunerada ou comprovem necessidade de conciliação entre trabalho e cuidado familiar.

Também serão considerados irmãos matriculados na mesma escola, proximidade da residência e ordem cronológica da solicitação.

Educação em Tempo Integral

Para o ano letivo de 2027, a Rede Municipal também contará com oferta de Educação em Tempo Integral nas seguintes unidades:

EMEI Prof.ª Zuleide Costa de Assumpção: Creche 2 e 3 anos;

EMEIEF Cândida Maria Moura de Paula: 3º, 4º e 5º anos;

EMEIEF Prof.ª Maria Liberty de Freitas: 3º, 4º e 5º anos.

A modalidade prevê jornada escolar mínima de sete horas diárias ou 35 horas semanais, com atividades curriculares e complementares voltadas ao desenvolvimento integral dos estudantes.

Os resultados da Chamada Escolar serão divulgados no site oficial da Prefeitura e nas unidades escolares da Rede Municipal.

Orientação às famílias

A Secretaria Municipal de Educação orienta os pais e responsáveis a observarem atentamente o período de inscrição e a documentação exigida.

Para as famílias que não conseguirem realizar a solicitação durante o período regular ou permanecerem aguardando atendimento, o edital também prevê a utilização da Central Única de Vagas da Educação Infantil, disponibilizada por meio da plataforma do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) (ACESSE AQUI), após o encerramento da Chamada Escolar. O cadastramento nessa central não garante matrícula imediata, pois o atendimento depende da disponibilidade de vagas e dos critérios estabelecidos.

A Prefeitura reforça a importância da participação das famílias para que a Secretaria Municipal de Educação possa organizar a oferta de vagas e planejar o atendimento da Rede Municipal de Ensino para 2027.

Acesse o edital completo e confira todas as orientações antes de realizar a inscrição.

Edital – ACESSE AQUI