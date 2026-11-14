Affonso Cândido entrega aparelho que elimina necessidade de viajar à capital para exame auditivo

Por Natália Penha Pessoa

Publicada em 14/11/2026 às 08h24

Precisar de um exame e ter que viajar até Porto Velho para realizá-lo era uma dificuldade enfrentada por pacientes da rede municipal de Ji-Paraná. Com a entrega do primeiro aparelho BERA ao Centro Especializado em Reabilitação (CER), o prefeito Affonso Cândido (PL) apresenta um avanço que muda esse caminho: a avaliação auditiva passa a ser realizada no próprio município, mais perto dos pacientes e de suas famílias.

Adquirido com recursos de emenda parlamentar do senador Jaime Bagattoli (PL), o equipamento permite investigar alterações na audição de pessoas de qualquer idade. A oferta local evita o deslocamento até a capital para esse exame e amplia as condições de atendimento da rede municipal.

A importância dessa entrega aparece em situações que exigem atenção e cuidado. Um bebê, por exemplo, ainda não consegue dizer se está ouvindo bem. Algumas crianças com transtorno do espectro autista e pessoas com determinadas deficiências também podem ter dificuldade para responder aos testes auditivos convencionais.

Nesses casos, o BERA ajuda a buscar respostas. Também conhecido como PEATE, o exame registra como as vias auditivas reagem aos sons, sem depender de uma resposta verbal ou de movimentos do paciente. As informações ajudam os profissionais a identificar possíveis alterações e orientar o acompanhamento.

O aparelho também pode ser utilizado na avaliação de adultos e idosos, conforme indicação da equipe de saúde. Seu uso auxilia na investigação de alterações que podem envolver o ouvido e o nervo auditivo.

“Quem precisa desse exame muitas vezes já enfrenta uma rotina de consultas e cuidados. Ter que viajar para buscar uma resposta torna tudo mais difícil. Agora, podemos oferecer essa avaliação aqui, perto da família e da equipe que acompanha o paciente. É uma conquista importante para a saúde de Ji-Paraná”, afirmou Affonso.

Para os bebês que precisam de investigação após o teste da orelhinha, o acesso ao exame ajuda a esclarecer possíveis alterações ainda nos primeiros meses de vida. Identificar essas dificuldades cedo permite orientar os responsáveis e iniciar os cuidados em uma fase importante para o desenvolvimento da fala e da comunicação.

Uma antiga dificuldade de quem frequenta o CER também foi resolvida

O cuidado com os pacientes também chegou ao espaço onde eles aguardam atendimento. Além de receber o aparelho, o CER passou por uma intervenção da gestão municipal para corrigir uma situação que há tempos prejudicava a rotina do local: a entrada de chuva e de pombos pela parte superior da sala de espera.

Com o fechamento dessa área e a recuperação do forro, pacientes e acompanhantes passam a contar com mais proteção durante a permanência na unidade. A substituição das janelas e a nova pintura em todo o prédio completaram os serviços executados pela Prefeitura, por meio da Semusa, beneficiando também os profissionais que trabalham no CER.

O próximo passo será climatizar os ambientes. A compra dos aparelhos de ar-condicionado já foi concluída, e o trabalho agora se concentra nos ajustes da rede elétrica necessários para a instalação.

As mudanças atendem duas necessidades de quem depende da unidade: encontrar respostas sobre a própria saúde sem sair de Ji-Paraná e receber esse cuidado em um ambiente mais confortável.