Delegado Camargo cobra transparência sobre fila de exame neurológico em Ji-Paraná

Por Welik Soares

Publicada em 14/11/2026 às 08h30

Deputado estadual Delegado Camargo (Podemos) (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)

O deputado estadual Delegado Camargo (Podemos) apresentou uma indicação ao Governo de Rondônia solicitando informações detalhadas sobre a fila de pacientes que aguardam a realização de videoeletroencefalograma com registro prolongado no município de Ji-Paraná.



Protocolada em 13 de outubro de 2026, sob o número 18451/26, a iniciativa foi encaminhada ao chefe do Poder Executivo, com cópias à Casa Civil e à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). O objetivo é obter um diagnóstico da demanda pelo procedimento e identificar possíveis dificuldades que estejam comprometendo o atendimento dos pacientes.



Entre os questionamentos apresentados pelo parlamentar está o número total de pessoas que aguardam pelo exame, além do tempo médio entre o encaminhamento médico e a realização do procedimento. Camargo também solicita informações sobre a existência de contratos com clínicas, hospitais e laboratórios, incluindo a quantidade de exames contratados e efetivamente realizados em 2026.



A indicação também cobra esclarecimentos sobre os critérios utilizados para priorizar os pacientes, a quantidade de profissionais habilitados e disponíveis para realizar o exame e as dificuldades operacionais que contribuem para a manutenção da fila.



Outro ponto levantado é a possibilidade de ampliação da oferta do procedimento por meio de novas contratações, mutirões, aquisição de equipamentos ou disponibilização de serviços adicionais. O deputado solicita que o governo informe se existem medidas previstas e quais seriam os prazos para sua implementação.



Fiscalização e acesso à saúde



Na justificativa da indicação, Delegado Camargo destaca que a demora na realização de exames especializados pode atrasar diagnósticos e o início de tratamentos, trazendo riscos à saúde dos pacientes. O parlamentar também aponta que a falta de dados atualizados sobre as filas dificulta o planejamento das ações de saúde e o acompanhamento da prestação dos serviços públicos.



Como presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa, Camargo afirma que a solicitação faz parte do trabalho de fiscalização do Poder Executivo e de acompanhamento dos serviços oferecidos à população.



A iniciativa busca dar transparência à situação do atendimento em Ji-Paraná e permitir que, a partir das informações fornecidas pela Secretaria de Estado da Saúde, sejam identificadas as necessidades da rede pública e cobradas providências para melhorar o acesso dos pacientes ao procedimento.



Foto: Thyago Lorentz