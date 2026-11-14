Prefeitura convoca moradores do Bela Vista III para identificação de lotes e regularização fundiária

Por ASSESSORIA

Publicada em 14/11/2026 às 08h33

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Superintendência de Desenvolvimento Urbano (SDU), convoca os moradores do Bela Vista III a comparecerem ao setor de atendimento da Prefeitura até o dia 20 de novembro de 2026, para realizar o reconhecimento e a identificação dos lotes e apresentar a documentação necessária ao processo de regularização fundiária.



O comparecimento é importante para conferir os dados dos imóveis, identificar seus ocupantes e dar continuidade aos procedimentos necessários à titulação.

Documentação necessária

Conforme o requerimento de regularização do Bela Vista III, os moradores deverão apresentar:

- Documentos pessoais do requerente;

- Documentos pessoais do cônjuge ou companheiro, quando houver, e certidão de casamento atualizada no ano vigente, conforme o caso;

- Comprovante de endereço;

- Comprovante de renda familiar;

- Documentos que comprovem a posse do imóvel, como contratos de compra e venda que demonstrem, no mínimo, dois anos de posse.

Também será necessário informar a localização do imóvel e, caso tenham essas informações, o número do lote, da quadra e do setor.

Atenção ao prazo: os moradores devem procurar o atendimento da Prefeitura até 20 de novembro de 2026. A equipe da SDU estará disponível para orientar sobre a identificação dos lotes e a documentação necessária para o andamento do processo.