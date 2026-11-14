O TEMPO E A TEMPERATURA: Região Norte terá pancadas de chuva e trovoadas isoladas neste sábado (14)

Por Viviane Bessa

Publicada em 14/11/2026 às 08h20

A previsão do tempo para este sábado (14) aponta predomínio de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas na maior parte da Região Norte, com áreas de trovoadas isoladas concentradas no oeste e no sul, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

No Amazonas, a maior parte do estado terá muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, enquanto o centro apresenta pancadas de chuva isoladas e o nordeste registra possibilidade de chuva isolada. Em Manaus, há muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, com mínima de 25°C e máxima de 35°C.

No Acre, todo o território terá muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Na capital Rio Branco, a condição se repete, marcando a menor mínima entre as capitais da região, com 23°C, e máxima de 35°C.

Em Rondônia, o cenário é o mesmo em todo o estado, com previsão de muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Porto Velho, os termômetros variam entre 25°C e 36°C.

Em Roraima, predomina o céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada em praticamente todo o estado, com pancadas de chuva isoladas no extremo sul. Em Boa Vista, há muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, com mínima de 27°C e máxima de 36°C.

No Pará, as condições meteorológicas variam entre o norte e o sul. O sul paraense terá muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, o norte registra possibilidade de chuva isolada, e a faixa central apresenta muitas nuvens. Na capital Belém, há muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, com temperaturas entre 25°C e 35°C.

No Amapá, todo o estado terá muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Em Macapá, a previsão se mantém, com mínima de 25°C e máxima de 35°C.

No Tocantins, o sábado será de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todo o território. Em Palmas, os termômetros registram mínima de 24°C e máxima de 33°C.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).