Polícia Rodoviária Federal apreende 67,5kg de skunk na BR-364

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 14/11/2026 às 08h50

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta sexta-feira, 13 de Novembro de 2026, cerca de 67,5 quilos de skunk, considerado uma “supermaconha”.

O flagrante ocorreu no quilômetro 16 da rodovia BR-364, no município de Vilhena/RO. Homem de 46 anos acabou preso.

Durante ação de fiscalização de trânsito, a equipe policial deu ordem de parada a um veículo de passeio.

Inicialmente, o condutor se negou a obedecer às determinações da autoridade policial, se negando também a abrir a porta do carro.

Após a efetiva abordagem, foi realizada buscas no interior do automóvel, momento em que os PRFs localizaram o material ilícito acondicionado no bagageiro.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor, um homem de 46 anos, pelo crime de tráfico de drogas.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Vilhena/RO.