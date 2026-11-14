Prefeitura publica edital de fomento a projetos culturais por meio da Política Nacional Aldir Blanc

Por Assessoria

Publicada em 14/11/2026 às 08h57

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt, abriu nesta sexta-feira (13) as inscrições para a seleção de projetos culturais que receberão apoio financeiro por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

Ao todo, serão selecionados 20 projetos apresentados por agentes culturais que residam no município de Jaru há, pelo menos, um ano e que se enquadrem nos temas: memória, acervo digital e patrimônio; circuito de leitura, contação de histórias e incentivo à leitura; formação e capacitação cultural; fotografia e memória local; artesanato e exposições culturais; música e apresentações artísticas; oficinas artísticas e comunitárias; além de danças e manifestações culturais.

As inscrições seguem abertas até a próxima quinta-feira (19) e deverão ser realizadas exclusivamente pelo e-mail [email protected]. A documentação exigida no edital deverá ser reunida e encaminhada em um único arquivo, no formato PDF.