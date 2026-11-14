UNIR abre eleição para direção do Campus de Rolim de Moura

Por ROLNEWS

Publicada em 14/11/2026 às 08h48

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) abriu o processo eleitoral para escolha de diretor(a) e vice-diretor(a) do Campus de Rolim de Moura. A eleição será direta, por chapa, para mandato de quatro anos, permitida uma recondução ao mesmo cargo.

O processo será organizado e conduzido pela Comissão Eleitoral designada pela Portaria nº 134/2026/CRM/UNIR, publicada no Boletim de Serviço nº 178, de 21 de setembro de 2026. A comissão publicou o Edital nº 02/CRM/UNIR/2026, posteriormente alterado por uma retificação.

A abertura do processo considera a Lei nº 15.367, de 30 de março de 2026, o Estatuto e o Regimento Geral da UNIR, além de normas internas da universidade. O edital completo e a retificação estão disponíveis no site do Campus de Rolim de Moura e neste link da retificação. Os documentos trazem as regras e o cronograma do processo eleitoral.