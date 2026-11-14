Cinco suspeitos são presos com drogas e simulacros na zona Leste

Por hora1rondonia.com

Publicada em 14/11/2026 às 08h50

Uma operação realizada pela Polícia Militar de Rondônia, por meio de equipes do 5º Batalhão, terminou com a prisão de cinco homens suspeitos de integrar uma organização criminosa ligada ao Comando Vermelho (CV), na zona Leste de Porto Velho. A ação ocorreu na sexta-feira (13) e também resultou na apreensão de entorpecentes, simulacros de armas de fogo e diversos equipamentos eletrônicos.

As diligências tiveram início no residencial Orgulho do Madeira, quando policiais militares identificaram dois indivíduos que trafegavam em alta velocidade em uma motocicleta. Ao receberem ordem de parada, os ocupantes desobedeceram à determinação da equipe e tentaram escapar, dando início a uma perseguição policial.

Após a abordagem da dupla, os militares obtiveram informações que levaram as equipes até um endereço no bairro Teixeirão, onde, conforme os levantamentos policiais, funcionaria um ponto utilizado para a comercialização de drogas. No local, os agentes encontraram outros indivíduos reunidos e, durante a intervenção, identificaram uma movimentação relacionada ao tráfico de entorpecentes.

A operação contou com o trabalho das equipes do 5º Batalhão e informações levantadas pelo setor de inteligência da Polícia Militar. Segundo o comandante da unidade, coronel Jairo, os envolvidos fariam parte de um grupo criminoso autodenominado “Tropa do Mal”, apontado como ligado à facção Comando Vermelho.

Além da suspeita de envolvimento com o comércio de drogas, a Polícia Militar informou que os indivíduos estariam reunidos para organizar possíveis ataques criminosos em Porto Velho. A suspeita aumentou a preocupação das equipes de segurança, diante da possibilidade de que o grupo estivesse articulando novas ações criminosas na capital.

Durante as buscas realizadas no imóvel, foram encontrados aproximadamente 500 gramas de maconha, dois simulacros de pistola, oito aparelhos celulares, dois notebooks e duas televisões. Também foram apreendidos uma motocicleta Honda Biz vermelha, dois capacetes e um molho de chaves. De acordo com informações complementares divulgadas sobre a ocorrência, parte da droga estava escondida no interior do forno de um fogão.

Outro detalhe da ação foi a tentativa de fuga de alguns dos suspeitos quando perceberam a chegada das viaturas. Conforme o relato policial divulgado pelo News Rondônia, um dos envolvidos sofreu escoriações nos braços e nos joelhos durante a tentativa de escapar. As equipes conseguiram controlar a situação e realizar as prisões.

Ainda segundo informações da Polícia Militar, os detidos já possuíam registros anteriores relacionados ao tráfico de drogas e passagens pelo sistema prisional. O grupo também passou a ser investigado a partir de informações sobre possíveis atividades criminosas desenvolvidas na região.

Após a conclusão das diligências, os cinco suspeitos foram conduzidos ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil, juntamente com todos os materiais apreendidos, para a formalização da ocorrência e adoção das providências legais.

A Polícia deverá apurar a possível participação dos envolvidos em outras atividades criminosas, incluindo o tráfico de entorpecentes e o planejamento de ataques na capital rondoniense.

Atenção: Os cinco homens são tratados como suspeitos, e a responsabilidade criminal de cada um deverá ser estabelecida pelas autoridades competentes, respeitando o direito à presunção de inocência.