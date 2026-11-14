PF destrói estruturas utilizadas em garimpo ilegal durante operação na região de fronteira

Por PF/RO

Publicada em 14/11/2026 às 09h15

Guajará-Mirim/RO. A Polícia Federal realizou, nesta sexta-feira (13/11), a Operação Ouro Alheio, no âmbito da Operação Madeira-Mamoré II, com o objetivo de combater a extração ilegal de ouro na região de fronteira. A ação contou com o apoio da Polícia Militar, por meio do Grupamento PATAMO, da Força Nacional de Segurança Pública e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Durante as diligências, as equipes identificaram estruturas de garimpo hidráulico em atividade, utilizadas para a extração de ouro sem autorização. Foram destruídos 11 barracos, três barracões, dez motores, três geradores e dois veículos empregados na atividade ilegal.

A Operação Madeira-Mamoré II, coordenada pela Polícia Federal, reúne diferentes forças de segurança no enfrentamento a crimes transfronteiriços na região.

Os responsáveis poderão responder pelos crimes de usurpação de bem da União e extração de recursos minerais sem autorização, previstos nas Leis nº 8.176/1991 e nº 9.605/1998, respectivamente. As investigações prosseguem para identificar os responsáveis pela exploração e pelo financiamento da atividade ilegal.