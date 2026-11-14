Deputado de Rondônia se revolta com acusação do Banco do Brasil: “Não vou aceitar que chamem o produtor rural de caloteiro”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 14/11/2026 às 09h12

A acusação da direção do Banco do Brasil de que parte dos produtores rurais deixou de pagar dívidas deliberadamente abriu um embate com representantes do agronegócio no Congresso. O deputado federal Lúcio Mosquini (PL-RO) reagiu e acusou a instituição de dificultar renegociações para depois responsabilizar o setor pela queda de seus resultados. “Não vou aceitar que chamem o produtor rural de caloteiro”, escreveu nas redes sociais.

“Quem mais colocou dificuldade para negociar as dívidas foi o Banco do Brasil. Ele se nega a renegociar para depois arrumar a desculpa e falar que o prejuízo dele vem do agro”, afirmou em vídeo. Mosquini mencionou a votação, na Câmara, de uma medida provisória para renegociação de débitos rurais e sustentou que a instituição impõe obstáculos à recuperação financeira dos produtores.

Ao apresentar o balanço do terceiro trimestre, a presidente do BB, Tarciana Medeiros, afirmou que parte dos médios e grandes produtores inadimplentes se recusou a pagar, renegociar operações e apresentar novas garantias, apesar da oferta de condições facilitadas. Segundo a Agência Brasil, a direção do banco avalia que alguns devedores adiam os acordos na expectativa de obter vantagens futuras. A piora da carteira rural pressionou os resultados da instituição, cujo lucro líquido ajustado caiu 66,5% em relação ao mesmo período de 2025.

Mosquini contestou a atribuição dos atrasos a uma decisão deliberada de quem produz. “O produtor não escolheu dever. O produtor não escolheu não pagar”, declarou. O deputado responsabilizou a política econômica do governo federal, a variação do dólar e as perdas provocadas pela falta ou pelo excesso de chuva. Na publicação, afirmou que há agricultores obrigados a escolher entre pagar a parcela do banco e comprar o necessário para plantar novamente.

Deputado federal mais votado de Rondônia nas eleições de outubro, com 158.421 votos, Mosquini também cobrou que o BB reconheça quanto ganhou com o financiamento da atividade rural. Para o parlamentar, a participação do agro nos resultados positivos não pode ser deixada de lado quando o setor enfrenta dificuldades. “Ele só não colocou no mesmo balanço que uma boa parte do lucro também veio do agro”, disse.

O deputado defendeu renegociações com prazos e parcelas que permitam ao produtor manter a atividade e quitar seus compromissos. “O que precisa, principalmente do Banco do Brasil, é respeitar o produtor rural”, afirmou. Mosquini cobrou que a instituição considere as perdas nas lavouras e a necessidade de financiar um novo ciclo de produção ao negociar as dívidas.

Em nota reproduzida pela Agência Brasil, o Banco do Brasil afirmou que não atribuiu ao conjunto do agronegócio a responsabilidade pela queda dos resultados. Segundo a instituição, 90% dos clientes rurais estão com os pagamentos em dia, e os atrasos se concentram em parte dos médios e grandes produtores, principalmente do Centro-Oeste. O banco informou ter renegociado R$ 13,4 bilhões em dívidas, com adesão de 15% dos clientes inadimplentes.