Lula se encontra com presidente das Filipinas e fala em integrar minerais críticos do Brasil com indústria local de semicondutores

Por g1 — Brasília

Publicada em 14/11/2026 às 09h25

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste sábado (14) que o Brasil e as Filipinas têm potencial para integrar cadeias produtivas nas áreas de minerais críticos, semicondutores e microeletrônica.

A declaração foi feita em uma publicação nas redes sociais durante visita oficial a Manila, capital do país asiático, onde o petista se encontrou com o presidente filipino Ferdinand Marcos Jr.

Segundo Lula, a ideia é aproximar centros de pesquisa, universidades e empresas dos países na área. O Brasil detém a segunda maior reserva global de terras raras. Já as Filipinas possuem um parque industrial voltado à montagem e produção de chips e componentes eletrônicos.

"Na área de ciência e tecnologia, vamos aproximar centros de pesquisa, universidades e empresas inovadoras dos dois países. Como polos regionais de inovação, Brasil e Filipinas têm muito a ganhar com a integração de cadeias de minerais críticos, semicondutores e microeletrônica", disse o presidente após o encontro com Ferdinand Marcos Jr.

Os minerais críticos, como lítio, níquel, cobalto, cobre e elementos de terras raras, são matérias-primas essenciais para fabricar baterias, equipamentos de energia limpa e componentes eletrônicos avançados. Os semicondutores, utilizados em celulares, computadores, carros e equipamentos militares, dependem diretamente desses insumos processados.

Entre os ministros que acompanham Lula na viagem a Manila, estão Alexandre Silveira (Minas e Energia), Márcio Elias Rosa (Desenvolvimento, Indústria e Comércio), Mauro Vieira (Relações Exteriores) e André de Paula (Agricultura e Pecuária).

No X, Lula destacou que esta é a primeira visita de um presidente brasileiro ao país asiático, com o qual o Brasil celebra 80 anos de relações diplomáticas.

Nas Filipinas, o petista participa da Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). Também está prevista a participação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no evento.

Carne suína

Nesta semana, o governo das Filipinas suspendeu as importações de carne suína.

O mercado filipino é o maior comprador da carne de porco do Brasil, com 25% do total exportado pelo país. Quase metade da carne suína consumida nas Filipinas é de origem brasileira

Na viagem ao país asiático, a comitiva brasileira deve tratar do tema. A principal preocupação é evitar que a restrição de importações se estenda por 2027.