Lula se encontra com presidente das Filipinas e fala em integrar minerais críticos do Brasil com indústria local de semicondutores

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste sábado (14) que o Brasil e as Filipinas têm potencial para integrar cadeias produtivas nas áreas de minerais críticos, semicondutores e microeletrônica.
A declaração foi feita em uma publicação nas redes sociais durante visita oficial a Manila, capital do país asiático, onde o petista se encontrou com o presidente filipino Ferdinand Marcos Jr.
Segundo Lula, a ideia é aproximar centros de pesquisa, universidades e empresas dos países na área. O Brasil detém a segunda maior reserva global de terras raras. Já as Filipinas possuem um parque industrial voltado à montagem e produção de chips e componentes eletrônicos.
"Na área de ciência e tecnologia, vamos aproximar centros de pesquisa, universidades e empresas inovadoras dos dois países. Como polos regionais de inovação, Brasil e Filipinas têm muito a ganhar com a integração de cadeias de minerais críticos, semicondutores e microeletrônica", disse o presidente após o encontro com Ferdinand Marcos Jr.
Os minerais críticos, como lítio, níquel, cobalto, cobre e elementos de terras raras, são matérias-primas essenciais para fabricar baterias, equipamentos de energia limpa e componentes eletrônicos avançados. Os semicondutores, utilizados em celulares, computadores, carros e equipamentos militares, dependem diretamente desses insumos processados.
Entre os ministros que acompanham Lula na viagem a Manila, estão Alexandre Silveira (Minas e Energia), Márcio Elias Rosa (Desenvolvimento, Indústria e Comércio), Mauro Vieira (Relações Exteriores) e André de Paula (Agricultura e Pecuária).
No X, Lula destacou que esta é a primeira visita de um presidente brasileiro ao país asiático, com o qual o Brasil celebra 80 anos de relações diplomáticas.
Nas Filipinas, o petista participa da Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). Também está prevista a participação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no evento.
Carne suína
Nesta semana, o governo das Filipinas suspendeu as importações de carne suína.
O mercado filipino é o maior comprador da carne de porco do Brasil, com 25% do total exportado pelo país. Quase metade da carne suína consumida nas Filipinas é de origem brasileira
Na viagem ao país asiático, a comitiva brasileira deve tratar do tema. A principal preocupação é evitar que a restrição de importações se estenda por 2027.
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