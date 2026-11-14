Petroleiro pega fogo após atingir mina naval no Estreito de Ormuz; é o 3º caso em menos de uma semana

Por g1 — São Paulo

Publicada em 14/11/2026 às 09h31

Um navio petroleiro pegou fogo neste sábado (14) após atingir uma mina naval a leste do Estreito de Ormuz, segundo a agência estatal iraniana IRNA.

De acordo com um comunicado da Marinha do Irã, a embarcação navegava em uma área proibida, com os sistemas de rastreamento e identificação desligados, apesar de alertas anteriores das autoridades iranianas.

O episódio é o terceiro relato de incêndio envolvendo petroleiros na região divulgado pela IRNA em menos de uma semana. Os casos anteriores foram registrados nos dias 8 e 11 de novembro, também a leste do Estreito de Ormuz, e atribuídos pelas autoridades iranianas a colisões com minas navais.

Uma mina naval é um explosivo instalado na água que pode ser acionado pelo contato ou pela proximidade de uma embarcação.

No comunicado deste sábado, a Marinha iraniana afirmou que o navio atingiu uma mina e foi tomado pelas chamas, interrompendo a navegação. A força militar também advertiu que embarcações que entrarem na zona considerada proibida estarão sujeitas ao risco de atingir explosivos instalados no mar.

Na última quarta-feira (11), o Exército iraniano informou que outro petroleiro havia pegado fogo após atingir uma mina na mesma região. Na ocasião, as autoridades disseram que a embarcação navegava em uma área classificada como insegura e proibida.

O Exército iraniano informa que um navio-petroleiro, que violava restrições de navegação, incendiou-se após colidir com uma mina naval a leste do Estreito de Ormuz. — Foto: Reprodução/IRNA

Já no domingo (8) passado, a Marinha iraniana relatou um episódio semelhante. Naquele dia, o Exército também afirmou que três petroleiros haviam atingido minas navais e pegado fogo no Estreito de Ormuz, segundo um comunicado separado da Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, na sigla em inglês).

As autoridades iranianas afirmam controlar o trânsito de embarcações pelo estreito e exigem autorização prévia para a passagem, com circulação restrita a corredores marítimos definidos pelo país.

Segundo os comunicados, rotas ao sul, próximas às águas de Omã, não estão autorizadas e foram minadas.