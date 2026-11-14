ICE diz que fez quase 500 mil prisões em 1 ano:

Por G1

Publicada em 14/11/2026 às 09h40

Os resultados foram divulgados nas redes sociais do governo Trump em tom de comemoração. Entre janeiro e julho, ao menos 10 pessoas morreram em abordagens da polícia migratória. Ouras 63 morreram sob custódia do ICE.

O Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) afirmou que efetuou 491 mil prisões e 483 mil deportações em seu último ano fiscal, de 1º de outubro de 2025 a 30 de setembro de 2026, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira (12).

Os resultados foram anunciados nas redes sociais do governo do presidente Donald Trump em tom de comemoração, ressaltando os recordes batidos. Durante o ano, a violência das abordagens do ICE causaram mortes e protestos nos EUA (leia mais ao final da reportagem).

"O ICE bateu recordes de prisões e deportações no ano fiscal de 2026. Registrou os maiores totais da história da agência, com mais de OITO vezes o número de deportações e SEIS vezes o número de prisões em comparação com o primeiro ano fiscal de Biden, e mais do que o DOBRO do número de deportações em relação ao último ano fiscal completo de Obama", diz o comunicado.

O ICE não forneceu dados específicos sobre brasileiros. No entanto, um levantamento feito pelo Deportation Data, projeto da Universidade da Califórnia e da Universidade Berkley que compila dados do Departamento de Segurança Interna identificou que cerca de 7.200 brasileiros foram presos por agentes do ICE desde o início do governo de Donald Trump, em janeiro de 2025.

Depois da derrota expressiva dos republicanos e da conquista da maioria no próximo Congresso pelos democratas nas eleições de meio de mandato dos EUA, as midterms, Trump afirmou que sua ofensiva contra a imigração pode ter sido "dura demais". O presidente também indicou que estaria disposto a negociar mudanças na política migratória com os adversários políticos.

Poucas horas depois, no entanto, o presidente anunciou Stephen Miller como seu novo chefe de gabinete. Miller é um dos principais formuladores da política migratória linha-dura do governo e defensor de medidas mais restritivas contra a imigração.

O secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, afirmou que não houve mudança nas orientações do governo, e que o ICE não interrompe as operações nem mesmo em feriados como o Dia de Ação de Graças, o Natal e o dia das eleições.

"As deportações vão continuar", escreveu Mullin em uma publicação nas redes sociais no dia seguinte às eleições.

Na manhã desta quinta (12), Trump ameaçou dobrar as tarifas sobre produtos mexicanos caso o México não impeça a passagem de supostas caravanas de imigrantes, que estariam tentando atravessar a fronteira ilegalmente. O México desmentiu a declaração.

Em resposta, a presidente do país, Claudia Sheinbaum, afirmou que nenhum comboio chegou à divisa americana desde que Trump voltou à Casa Branca, em janeiro de 2025.

Violência do ICE e mortes na detenção

As abordagens do ICE a imigrantes têm sido alvo de críticas tanto da oposição a Trump quanto na sociedade civil americana. No início do ano, as mortes de dois cidadãos americanos - a poeta Renee Nicole Good e do enfermeiro Alex Pretti - provocaram uma onda de protestos nos EUA.

Em julho, o motorista mexicano Lorenzo Salgado Araujo, que vivia nos EUA havia 35 anos, também foi morto por um agente da polícia migratória no Texas. A morte gerou comoção após o depoimento emocionado dos filhos de Lorenzo.

"Meu pai foi tirado de mim", afirmou o filho de Lorenzo, na época.

De janeiro de 2026 a julho, as abordagens do ICE causaram ao menos 10 mortes.

Além disso, pelo menos 62 pessoas morreram sob custódia do ICE desde o início do segundo governo de Donald Trump, segundo estatísticas do próprio órgão e reportadas pela rede de TV CNN Internacional. Em junho, a agência anunciou que deixaria de divulgar publicamente essas mortes.

Há ainda registros de inúmeras casos de violência contra imigrantes durante a detenção. Em janeiro, o caso de Liam Conejo Ramos, de cinco anos, ganhou repercussão mundial. O menino foi detido junto com o pai na porta de casa, em Minneapolis, quando voltava da escola.

As imagens da detenção, em que Liam Conejo usava um gorro azul com orelhas de coelho e uma mochila do Homem-Aranha, rodaram o mundo.