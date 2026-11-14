Governo Trump não descarta ataque após suspensão de voos nos EUA

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 14/11/2026 às 09h21

Em entrevista a jornalistas na Casa Branca nesta sexta-feira (13), Markwayne Mullin, secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, afirmou que os problemas que provocaram a suspensão das decolagens de aviões no país levarão um período prolongado para serem solucionados, mas disse não ver indícios de que o país esteja sob ataque.

"Não temos motivos para acreditar que, neste momento, se trate de uma ameaça aos Estados Unidos. Trata-se de um problema de telecomunicações que afeta toda a FAA", disse, em referência à Administração Federal de Aviação.

"Já contabilizamos todos os voos. Os que estão chegando, sejam internacionais ou aqueles que já estão no ar, serão tratados caso a caso. Haverá uma lista de prioridades à medida que essas aeronaves se aproximarem. Não havia qualquer indício prévio de que se tratasse de um ataque. As pessoas não precisam se preocupar com seus entes queridos que estão viajando."

O secretário, porém, admitiu que pode levar tempo para que a situação seja normalizada. "Isso não será resolvido e normalizado em apenas uma hora", disse. "Vai levar algum tempo. Mas, mais uma vez, todos estão seguros. Todos os voos foram contabilizados, e não há motivo algum para a população ter medo."

A FAA determinou a suspensão de decolagens em todos os aeroportos do país. Pousos de aeronaves que já estão no ar estão permitidos. A medida se deve a um problema de comunicação que afeta todos os centros de controle de tráfego aéreo das rotas americanas, afirmou o secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy. Técnicos da FAA estão investigando o problema, disse.

Quase 8.000 voos nos EUA foram atrasados ou cancelados até as 19h (horário de Brasília), segundo dados da plataforma de monitoramento de voos FlightAware. A determinação estabelece uma paralisação em todo o território americano. Não há previsão de retomada das decolagens.