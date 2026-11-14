Forças de segurança apreendem 577 quilos de skank em Nova Mamoré

Por João Teixeira /Guajará Noticias

Publicada em 14/11/2026 às 09h00

Uma ação integrada das forças de segurança pública resultou na apreensão de aproximadamente 577 quilos de skank, na noite desta sexta-feira, 13 de novembro de 2026, nas proximidades do distrito de Araras, na BR-425, município de Nova Mamoré (RO).

A operação contou com a atuação conjunta da Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Regional de Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar (PM), após levantamentos investigativos relacionados ao transporte de entorpecentes na região de fronteira.

Conforme as informações preliminares, durante a ação policial, os condutores dos veículos suspeitos desobedeceram à ordem de parada e tentaram fugir, dando início a um acompanhamento pelas equipes de segurança.

Durante a intervenção, dois adolescentes, sendo um do sexo masculino e outro feminino, foram apreendidos, enquanto um homem maior de idade foi detido. Um quarto suspeito conseguiu fugir, embrenhando-se em uma área de mata. Devido à baixa visibilidade no período noturno, não foi possível localizá-lo naquele momento.

Nas buscas realizadas, os policiais localizaram aproximadamente 577 quilos de substância entorpecente identificada preliminarmente como skank, transportados em um dos veículos abordados.

Os adolescentes apreendidos, o adulto detido e todo o material ilícito foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), em Nova Mamoré, para os procedimentos legais cabíveis.

A participação dos adolescentes será apurada conforme as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), enquanto a eventual responsabilidade criminal dos adultos será investigada pela autoridade policial competente.

A operação evidencia a importância da integração entre as forças de segurança no enfrentamento ao tráfico de drogas na região de fronteira entre Brasil e Bolívia.

As circunstâncias da ocorrência e a possível participação de outros envolvidos deverão ser objeto de investigação.