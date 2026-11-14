Prefeitura de Cacoal promove capacitação contra o racismo nas escolas municipais

Por Cacoal Notícias

Publicada em 14/11/2026 às 08h42

A Prefeitura de Cacoal, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou nesta quinta-feira (12) uma capacitação sobre o enfrentamento ao racismo no ambiente escolar. A atividade ocorreu no período da manhã, no auditório da Defensoria Pública, e reuniu diretores, vice-diretores, supervisores, orientadores e outros profissionais da rede municipal.

Com o tema “O racismo também se ensina pelo silêncio”, a formação destaca a responsabilidade dos educadores em identificar e combater o preconceito, intervir diante de comportamentos racistas e adotar práticas pedagógicas que promovam o respeito à diversidade.

Programação

Quinta-feira, 12 de novembro

Das 8h às 12h

Auditório da Defensoria Pública, Cacoal

Participaram o defensor público Fábio Roberto de Oliveira Santos, do Núcleo Especializado na Promoção Étnico-Racial e Cultural (Nuerc) da Defensoria Pública de Rondônia, além de representantes do Movimento Negro, da Psicologia e da Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (PNEERQ).

Entre os temas estão o reconhecimento do racismo no cotidiano escolar, o acolhimento de estudantes vítimas de discriminação e o papel das equipes pedagógicas na prevenção de conflitos.

A capacitação está ligada à Lei Federal nº 10.639/2003, que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas, valorizando a contribuição da população negra na formação do Brasil. Já a PNEERQ, instituída pelo Ministério da Educação em 2024, orienta ações para reduzir desigualdades raciais, formar professores e fortalecer políticas de equidade.

A secretária municipal de Educação, Tainah Musa Lobato, afirma que a formação busca orientar gestores e equipes pedagógicas no enfrentamento à discriminação e na construção de um ambiente escolar inclusivo, que respeite os direitos e as diferenças dos estudantes.