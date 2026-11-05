Rogério terá de governar com o Centrão; Laércio Torres mira Comissão de Saúde; e Cruz pede para deixar o Avante sem perder mandato

Por Herbert Lins

Publicada em 05/11/2026 às 09h00

Prof. Herbert Lins – MTE 1143

Ideologia não combina com ignorância: quando o fanatismo atropela o conhecimento

CARO LEITOR, há discussões que revelam mais sobre a ignorância política do que sobre divergências ideológicas. Uma conversa com um eleitor bolsonarista, representante da direita radical, despertou uma reflexão sobre a enorme diferença entre a classificação dos partidos políticos nos Estados Unidos e no Brasil. O problema começa quando se tenta interpretar a realidade americana com as lentes da polarização brasileira. Nos EUA, os partidos Democratas e Republicanos disputam o poder dentro de uma democracia capitalista, com diferenças sobre o papel do Estado, políticas sociais e costumes. Isso não transforma automaticamente os Democratas em um partido de esquerda nos moldes brasileiros, tampouco autoriza classificar todo republicano como extremista. Ideologia exige estudo, contexto histórico e compreensão das instituições. O perigo está em transformar convicções em verdades absolutas e opiniões em conhecimento. Afinal, discordar é legítimo, desconhecer é humano, mas recusar-se a aprender é uma escolha. E nenhuma democracia amadurece quando o fanatismo ocupa o lugar do pensamento crítico.

Tentei

Ontem, tentei explicar a um bolsonarista que o Partido Democrata dos EUA não é uma legenda de esquerda nos moldes brasileiros, mas não consegui convencê-lo. Ainda assim, seguirei teimando em levar conhecimento aos extremistas de direita de Rondônia.

Esquerda

Nos Estados Unidos, não há um partido de esquerda com força eleitoral comparável aos Democratas e Republicanos. É um equívoco importar a classificação política brasileira e enxergar os Democratas como uma legenda genuinamente de esquerda.

Democratas

O Partido Democrata nos EUA ocupa o centro e o centro-direita no espectro político americano. Defende o capitalismo e a economia de mercado, mas tem maior compromisso com políticas públicas, programas sociais e redução das desigualdades.

Direita

Já o Partido Republicano, especialmente sob a influência do trumpismo, deslocou-se à direita radical. Sua agenda prioriza o conservadorismo, a redução do Estado e cortes em programas sociais, geralmente justificados pelo discurso de ajuste fiscal.

Rumores

Como hoje é dia de #TBT, vale lembrar que, em 21 de setembro, registrei nesta coluna rumores sobre uma aproximação política entre o governador Coronel Marcos Rocha (PSD) e o então candidato ao governo Hildon Chaves (União).

Movimentação

Na ocasião, alertei que, se confirmada, essa movimentação poderia alterar alianças, palanques e forças na disputa pelo Governo de Rondônia. Mais candidaturas associadas ao governo poderiam confundir o eleitor e produzir efeitos inesperados.

Risco

Também adverti que a pulverização de candidaturas governistas - Adailton Fúria (PSD) e Hildon Chaves (União) - poderia mexer no segundo turno e mudar o tabuleiro eleitoral. O efeito colateral seria abrir caminho para Marcos Rogério (PL) vencer ainda no primeiro turno. O tempo mostrou o risco.

Governar

Marcos Rogério (PL) chegou ao Governo de Rondônia impulsionado pelo bolsonarismo, mas terá de governar com o Centrão. Na Assembleia Legislativa (ALERO), o PL elegeu sete deputados estaduais e o Novo, partido coligado, conquistou outras duas cadeiras.

Bolsonarista

Na ala bolsonarista da ALERO, Marcos Rogério (PL) conta com Nim Barroso, Delegado Lucas Torres, Jean Mendonça, Luizinho Goebel, Dra. Taíssa Sousa, Alan Queiroz e Wiveslando Neiva, todos do PL, além de Luiz do Hospital e Dr. Gilber, do Novo.

Centrão I

No Centrão, o governador eleito terá de dialogar com Laerte Gomes, Cássio Gois e Jurandir Oliveira (PSD); Ismael Crispim e Delegado Arismar (PP); Alex Redano e Fernando Silva (Republicanos); Paulo Moraes Júnior (Podemos), esse último estava no palanque de Marcos Rogério (PL).

Centrão II

Também integram o Centrão, os deputados estaduais Edevaldo Neves, Jean de Oliveira e Pedro Fernandes (PRD), além de Laércio Torres e Marcelo Cruz (Avante). São forças políticas que, embora não estejam necessariamente alinhadas, terão peso nas articulações do novo governo.

Bastidores

Nos bastidores, circula a informação de que Claudinha de Jesus e Fátima Cleide, ambas do PT, poderiam votar em Jean Mendonça (PL), bolsonarista raiz, para a presidência da Mesa Diretora e até integrar a base de Marcos Rogério na ALERO.

#TBT

Hoje é dia de #TBT e me veio à memória uma frase de Paulo Roberto Matos, então presidente nacional do PHS, em Ariquemes no ano de 2012: dirigentes partidários deveriam cultivar o espírito dos mosqueteiros, com união, lealdade e sem abandonar ninguém pelo caminho.

Lema

Carrego comigo o lema dos três mosqueteiros: um por todos e todos por um! Na política e na vida, acredito que lealdade, união e companheirismo não são discursos de ocasião, mas valores que se revelam principalmente nos momentos difíceis.

Vítima

Em dia de #TBT, vale lembrar que o deputado estadual eleito Laércio Torres (Avante), ex-secretário de Obras de Vilhena, foi vítima de uma colisão na BR-364, entre Cacoal e Pimenta Bueno, que provocou lesões na coluna vertebral e o deixou de cadeira de rodas.

Comprometeu

Na colisão, duas vértebras foram atingidas e, segundo informações divulgadas à época, a lesão comprometeu os movimentos das pernas de Laércio Torres (Avante). O acidente ocorreu quando o motorista desviou de uma carreta em ultrapassagem na BR-364, naquele trecho.

Polilaminina

Laércio foi levado a Cacoal, onde passou por cirurgia realizada pelo neurocirurgião Edilton Oliveira. Além de aplicação de polilaminina, substância experimental, por uma equipe do Rio de Janeiro.

Adaptações

Ontem, em cadeira de rodas, Laércio visitou as dependências da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO), que deverão receber adaptações de acessibilidade. Sua presença também causou boa impressão entre servidores da Casa.

Gabinete

O deputado também soube que ocupará o gabinete atualmente utilizado por Cirone Deiró (União), espaço que deverá receber reformas. As adequações são necessárias para garantir acessibilidade durante o exercício do mandato parlamentar.

Articulações

Nas articulações para a eleição da Mesa Diretora da ALERO, Laércio pretende assumir a presidência da Comissão de Saúde. Para chefiar seu gabinete, deverá contar com Wagner Wasczuk Borges, atual secretário de Saúde de Vilhena e presidente do COSEMS-RO.

Articula

Nos bastidores, Wagner Borges articula indicar o próximo secretário de Saúde de Vilhena e fazê-lo presidente do COSEMS-RO. A manobra amplia seu poder de influência e criar um ponto de tensão para o futuro governo Marcos Rogério (PL).

Confirmou

O deputado estadual reeleito Marcelo Cruz (Avante) confirmou à coluna que ingressou com ação no TRE-RO para deixar o partido sem perder o mandato. A justificativa é a cláusula de barreira, que o Avante não conseguiu superar nas eleições de 2026.

Ação

A ação foi ajuizada pelo advogado eleitoral Nelson Canedo. Segundo a defesa, trata-se do primeiro pedido dessa natureza apresentado ao TRE-RO com base nos resultados eleitorais deste ano. Marcelo Cruz foi reeleito com 12.048 votos.

Causa

Marcelo Cruz reeleito no Avante, pede o reconhecimento de justa causa para migrar a uma legenda que tenha superado a cláusula, preservando o mandato. A defesa sustenta que a restrição ao Fundo Partidário e à propaganda gratuita compromete a estrutura partidária.

Energisa

Passei na pele pelo constrangimento que tantos consumidores enfrentam na loja de atendimento da Energisa, na Avenida Sete de Setembro. Fui orientado a recorrer ao aplicativo para resolver uma solicitação simples: a transferência de titularidade da conta.

Aplicativo

O aplicativo apenas informa que o pedido não foi deferido, sem apresentar as razões da negativa. Ou seja, o consumidor fica sem explicação, sem solução e ainda precisa descobrir sozinho como resolver o problema criado pela própria concessionária.

Reclamações

A Energisa, como já denunciaram os vereadores Dr. Breno Mendes e, mais recentemente, Thiago Tezzari (PSD), é alvo de reclamações pelo tratamento dispensado aos consumidores. O atendimento precisa respeitar quem paga a conta e exige seus direitos.

Fiscalizar

Pior que o descaso é a aparente ausência do PROCON e a falta de cobrança efetiva de parlamentares estaduais e federais. Afinal, fiscalizar a concessionária e defender o consumidor não pode ser apenas discurso de tribuna em época eleitoral.

Sério

Falando sério, no fim das contas, o consumidor não pode continuar sendo tratado como refém de uma concessionária que parece confundir prestação de serviço com imposição. E aos órgãos fiscalizadores e parlamentares fica a pergunta: vão continuar assistindo de camarote ou finalmente vão cumprir seu papel?