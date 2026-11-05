Voo que ia a Roma faz pouso de emergência em base aérea francesa após ameaça de bomba

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 05/11/2026 às 10h10

Um voo que tinha como destino Roma, na Itália, fez um pouso de emergência na base aérea francesa de Évreux após um alerta de bomba, informou nesta quinta-feira (5) o gabinete do primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu.

Voos na Europa fazem pousos de emergência por ameaça de bomba; nenhum explosivo foi encontrado

O avião, um Airbus A320 da companhia aérea Aer Lingus, partiu de Dublin, na Irlanda, e declarou emergência a bordo quando estava sobrevoando a região norte do território francês.

A aeronave pousou na base aérea, todos os 151 passageiros e seis tripulantes foram evacuados com segurança e um esquadrão antibomba foi mobilizado para fazer uma inspeção na aeronave, segundo a França.

Avião é desviado por suspeita de bomba na França

O incidente desta quinta ocorre após uma série de ameaças de bomba que provocaram transtornos em voos comerciais em toda a Europa nos últimos dias. Essas ameaças obrigaram mudanças de rota, pousos de emergência e varreduras de segurança.

Desde o início da semana, outros 15 incidentes desse tipo foram registrados, incluindo mais de 10 apenas nesta quinta-feira. Apesar dos alertas, nenhum explosivo foi encontrado até o momento.

Um voo comercial pode pousar em uma base aérea militar, porém geralmente se dá preferência a aeroportos civis, e essa opção é utilizada quando autoridades competentes autorizam ou quando a situação exige.