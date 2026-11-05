Retroescavadeira destinada por Ezequiel Neiva facilita trabalho de produtores rurais, em Corumbiara

Por Alexandre Almeida

Publicada em 05/11/2026 às 11h02

Os produtores rurais do Assentamento Verde Seringal, em Corumbiara, contam com o apoio de uma retroescavadeira destinada para atender às demandas da comunidade. A ação, articulada pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (PL), tem contribuído para facilitar as atividades diárias no campo, oferecendo mais agilidade na execução de serviços e melhores condições de trabalho aos agricultores familiares.

A máquina é utilizada em diferentes serviços de infraestrutura rural, como limpeza e abertura de valas, manutenção de estradas, construção de pequenos aterros, drenagem e adequação de áreas de produção. O equipamento também auxilia na conservação de acessos às propriedades, facilitando o transporte de insumos e o escoamento da produção agrícola.

De acordo com o presidente da Associação de Produtores Rurais do Verde Seringal (Asproverde), o produtor rural Geraldo José Pereira, a iniciativa tem feito diferença na rotina dos moradores do assentamento. “Só tenho que agradecer ao deputado Ezequiel Neiva e sua equipe, que é muito boa. Desde quando ele destinou essa retroescavadeira para o Verde Seringal, só temos a ganhar. A máquina tem atendido o povo na hora certa, com um custo que cabe no bolso de cada produtor, permitindo também que a manutenção seja feita de forma adequada. Temos o prazer de atender a comunidade, e isso nos deixa felizes”, destacou Geraldo.

O presidente da associação também ressaltou que a presença do equipamento na própria comunidade reduziu as dificuldades para conseguir atendimento. “Temos uma associação aqui onde conseguimos discutir as demandas, e é isso que está acontecendo. Sempre que tem oportunidade, o deputado está atendendo os produtores da melhor forma. Facilitou demais, porque antes, quando precisávamos, tínhamos que solicitar o serviço em Corumbiara. O município tem muitas demandas e, às vezes, não conseguia nos atender no tempo necessário. Agora, com essa máquina dentro do assentamento, conseguimos atender na hora certa, com o trabalho organizado e programado junto aos produtores”, afirmou.

Geraldo também destacou a importância da continuidade dos investimentos para fortalecer a estrutura de atendimento aos agricultores. Segundo ele, a associação já trabalha no planejamento de novas prioridades, entre elas a aquisição de um caminhão basculante. “Meu agradecimento ao deputado estadual Ezequiel Neiva e à equipe que coordena esse trabalho e faz acontecer. Estamos na torcida para que o Wiveslando Neiva, eleito deputado estadual, possa dar continuidade a esse trabalho. Vamos organizar nossas demandas e apresentar as prioridades. Uma delas é a conquista de um caminhão basculante para atender melhor a região. É um sonho que queremos concretizar para beneficiar os produtores rurais”, frisou.

O deputado estadual Ezequiel Neiva destacou que a destinação do equipamento atende a uma necessidade apresentada pelos produtores e reforçou a importância de ouvir as associações para identificar as principais demandas de cada comunidade. “Nosso compromisso é trabalhar próximo de quem vive e produz no campo. Sabemos das dificuldades enfrentadas pelos agricultores familiares e procuramos atender às demandas que fazem diferença no dia a dia. A retroescavadeira representa mais autonomia para os produtores do Verde Seringal, permitindo que os serviços sejam realizados com mais agilidade e de acordo com as necessidades da própria comunidade. É uma ação que contribui diretamente para melhorar a infraestrutura rural e fortalecer a produção”, afirmou.



Ezequiel Neiva também ressaltou que a agricultura familiar tem papel fundamental na economia de Rondônia e que o apoio aos produtores precisa continuar sendo uma das prioridades do trabalho parlamentar. “Valorizar o produtor rural é investir no desenvolvimento de Rondônia. Nosso objetivo é criar condições para que os agricultores tenham estrutura, consigam ampliar sua capacidade de trabalho e produzir cada vez mais. Quando fortalecemos a agricultura familiar, contribuímos para a geração de renda, o desenvolvimento dos municípios e a melhoria da qualidade de vida de quem vive no campo. Vamos continuar atentos às necessidades dos nossos produtores”, concluiu.