Espetáculo “Ibiã e o Boto” leva o imaginário amazônico a escolas e comunidades de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 05/11/2026 às 11h26

O teatro chega a escolas e comunidades de Rondônia nos dias 16 e 17 de novembro com a circulação do espetáculo “Ibiã e o Boto”, uma produção que valoriza as lendas, a tradição oral e a identidade cultural amazônica. As apresentações serão realizadas em Porto Velho e na comunidade São Sebastião, além de atividades na APAE, localizada no bairro Igarapé.

A montagem narra a história de Ibiã, um menino ribeirinho que vive às margens do rio Jamari, em Rondônia. Inserido na rotina familiar e no cotidiano da floresta, ele tem como melhor amigo Bará, um boto encantado que assume a forma humana e o convida para viagens extraordinárias por diferentes culturas e lugares da Amazônia rondoniense.

Inspirado na lenda do boto, o espetáculo constrói uma jornada simbólica sobre liberdade, amizade e pertencimento, aproximando o público infantil das histórias e tradições que fazem parte do imaginário amazônico.

A proposta também busca ampliar o acesso das crianças ao teatro, especialmente em territórios afastados dos centros urbanos, onde as oportunidades de contato com a arte e a cultura são mais limitadas. Em um contexto de crescente consumo de conteúdos digitais e telas, a iniciativa aposta no encontro presencial com o teatro como experiência de aprendizagem, imaginação e valorização das identidades locais.

Ao circular por diferentes espaços, “Ibiã e o Boto” reafirma a cultura como um direito e como instrumento de educação, inclusão e preservação do patrimônio cultural amazônico.

O espetáculo tem texto de João Leão e direção de Fabiano Barros, com elenco formado por Andressa Silva e Luis Eduardo e participação dos músicos Adson Nascimento e Tanison Passos. A produção é da Conexão Norte Produções, - Com Produção Geral, Emilly Lamarão e produção de Catarina Ferreira e coordenação de locação de Rosivaldo Colares.

Agenda de apresentações

16 de novembro (segunda-feira)

10h30 – Escola Bilíngue Porto Velho.

17h30 – Comunidade São Sebastião.

17 de novembro (terça-feira)

10h – APAE (Rua Cristina, 6386, bairro Igarapé).

16h – APAE (Rua Cristina, 6386, bairro Igarapé).

O projeto “Ibiã e o Boto”, de autoria de Fabiano Tertuliano de Barros, foi selecionado pelo Edital nº 01/2026/SEJUCEL-CODEC/SIEC – Edital Rondônia Arte Viva: Fomento à Diversidade Artística e Cultural – PNAB.