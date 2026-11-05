Gracyanne Barbosa cobra Belo na Justiça:

Por IG

Publicada em 05/11/2026 às 10h36

Gracyanne Barbosa mandou um recado direto para Belo e pediu que o cantor resolva as pendências judiciais que ainda mantêm os dois ligados, mesmo depois de tanto tempo. Em entrevista, a influenciadora deixou claro que deseja se desvincular dos problemas do ex-marido para seguir a própria vida sem mais preocupações.

Durante um bate-papo com o Portal Leo Dias, a empresária explicou que precisa que o pagodeiro tome uma atitude. “Resolva a minha vida. Me tira das suas coisas, que eu não tenho nada a ver com seus problemas”, declarou.

Segundo Gracyanne, o contato entre os dois diminuiu depois que a mãe do cantor, Terezinha, e a filha dele, Isadora, deixaram a casa onde moravam com ela. A musa fitness explicou que, atualmente, os dois praticamente só se falam por causa de questões judiciais.

A gente não tem mais muito contato, não. Porque a gente tinha contato porque a mãe dele e a filha moravam comigo. Depois que passou essa fase, que eu acho que tudo também precisa de um tempoGracyanne Barbosa, influenciadora.

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Em seguida, ela lamentou que ainda existam assuntos legais a resolver envolvendo o ex-marido.

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Ainda na mesma entrevista, Gracyanne também comentou a vida amorosa do cantor e a repercussão envolvendo o relacionamento dele com Rayane Figliuzzi. A influenciadora afirmou que não pretende interferir nas escolhas do ex-marido e que deseja que ele encontre tranquilidade.

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Gracyanne Barbosa e Belo

“Eu não tenho nada a ver com isso, faz o que quiser”, declarou. Ela também disse esperar que Belo seja feliz, mas reforçou que deseja deixar de ter o nome associado aos problemas dele.

Divórcio foi oficializado em 2025

Gracyanne e Belo anunciaram o fim do relacionamento em abril de 2024, após 16 anos juntos. O divórcio foi oficializado pela Justiça em novembro de 2025, depois de um processo que se prolongou por meses. Na época, a influenciadora afirmou que queria encerrar legalmente o casamento para seguir em frente.

Em entrevistas anteriores, ela já havia comentado sobre as dificuldades que permaneceram após a separação. Em fevereiro deste ano, ela disse que considerava um erro ter se casado com comunhão de bens e relatou que o relacionamento terminou com questões a resolver.

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Além disso, os dois responderam a um processo relacionado a objetos que teriam permanecido em um imóvel alugado após o fim de um contrato. Em agosto de 2026, a ação foi encerrada após o ex-casal cumprir um acordo com o Ministério Público de São Paulo.