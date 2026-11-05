Seminário para fortalecer a gestão de resíduos sólidos em Rondônia será realizado nos dias 10, 11 e 12 de novembro

Por Adenilson Florentino da Silva

Publicada em 05/11/2026 às 12h02

Com o objetivo de ampliar o conhecimento dos servidores sobre os principais aspectos da gestão e do gerenciamento de resíduos sólidos, abordando a legislação vigente, instrumentos de gestão, competências institucionais e desafios enfrentados pelo Estado nessa área, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) realiza, nos dias 10, 11 e 12 de novembro, o Seminário Interno de Resíduos Sólidos (SIRS), no auditório do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) localizado na Rua Presidente Vargas, nº 742, Centro, em Ji-Paraná.

A iniciativa é voltada à capacitação e ao aperfeiçoamento técnico dos servidores da instituição e deverá reunir aproximadamente 50 participantes, entre representantes de todas as Coordenadorias e dos Escritórios Regionais de Gestão Ambiental (ERGAs). O seminário também será uma oportunidade para apresentar as principais ações, os resultados e os avanços alcançados, proporcionando aos participantes uma visão mais abrangente das iniciativas desenvolvidas e das estratégias adotadas para aprimorar a gestão de resíduos sólidos nos municípios rondonienses.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, fortalecer a gestão de resíduos sólidos exige conhecimento técnico, planejamento e integração entre as instituições. “Ao investir na capacitação dos servidores, estamos ampliando nossa capacidade de atuação e criando melhores condições para avançar na implementação das políticas ambientais, contribuindo para soluções mais eficientes e sustentáveis nos municípios”, pontuou.

Segundo o gerente de Resíduos Sólidos da Sedam, João Paulo Papaleo, a gestão de resíduos sólidos exige uma atuação multidisciplinar, envolvendo diferentes áreas técnicas e demandando integração entre as equipes para alcançar resultados mais efetivos. “ A gestão de resíduos sólidos está presente em diversas frentes de atuação da secretaria, passando pelo licenciamento ambiental, fiscalização, monitoramento, educação ambiental e gestão de áreas contaminadas, além do suporte técnico aos municípios. Por isso, é importante que os servidores conheçam essas interfaces, compreendam suas responsabilidades e trabalhem de maneira articulada, contribuindo para o fortalecimento das políticas públicas e para o aprimoramento da gestão ambiental”, destacou.

De acordo com a diretora executiva da Sedam, Ana Gabriela Rover, o seminário representa uma oportunidade de fortalecer a integração institucional e alinhar os conhecimentos técnicos dos profissionais que atuam na sede e nas unidades regionais. “É fundamental que todos os nossos servidores trabalhem com conceitos e procedimentos alinhados, compartilhando conhecimentos e experiências. O Seminário Interno de Resíduos Sólidos proporciona esse ambiente de integração e aprendizado, fortalecendo a capacidade técnica da Secretaria e contribuindo para uma atuação mais coordenada e eficiente na implementação das políticas ambientais em Rondônia”, ressaltou.