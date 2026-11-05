Nova sinalização melhora segurança no trânsito no entorno do Pocket Park Jacaré

Por Jhon Silva

Publicada em 05/11/2026 às 11h44

Um cruzamento que antes era motivo de preocupação para motoristas e moradores ganhou uma nova configuração para oferecer mais segurança a quem circula pela região. A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), implantou um novo modelo de sinalização no encontro das ruas Algodoeiro e Abacateiro, no bairro Cohab, zona Sul da capital, nas proximidades do recém-inaugurado Pocket Park Jacaré.

A intervenção foi planejada após reclamações sobre a organização do trânsito no local, onde existia uma minirrotatória que nem sempre era respeitada pelos condutores. A situação provocava conflitos na circulação de veículos e, segundo a Semtran, contribuía para a ocorrência frequente de acidentes.

Para solucionar o problema, a equipe técnica da secretaria realizou estudos sobre o comportamento do trânsito e desenvolveu uma nova configuração viária, com sinalização e dispositivos destinados a orientar os motoristas e organizar a circulação no cruzamento.

Entre as mudanças estão a instalação de balizadores, estruturas que ajudam a impedir a passagem de veículos por áreas onde a circulação não é permitida, e a reorganização das regras de preferência. Com isso, os condutores passaram a contar com trajetos mais definidos, o que contribui para reduzir os conflitos entre veículos.

SEGURANÇA E FLUIDEZ

De acordo com a avaliação técnica da Semtran, a nova sinalização apresentou resultados positivos na organização do tráfego e na redução das situações que favoreciam acidentes. A intervenção também buscou manter a fluidez dos veículos, sem comprometer a segurança no cruzamento.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de intervenções planejadas para melhorar a mobilidade urbana e oferecer mais segurança à população.

“Nosso compromisso é cuidar da cidade em todos os detalhes. Uma sinalização bem planejada pode evitar acidentes, organizar o trânsito e proteger vidas. Estamos trabalhando para transformar pontos que antes ofereciam riscos em espaços mais seguros para motoristas, ciclistas e pedestres. É assim que queremos avançar, com ações que fazem diferença no dia a dia das pessoas”.

A reorganização do cruzamento também exige atenção dos condutores às novas regras de circulação. Respeitar a sinalização e observar a preferência de passagem são medidas necessárias para que motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres utilizem o trecho com segurança.

O secretário municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade, Iremar Lima, explicou que a solução foi desenvolvida após um período de observação e análise das dificuldades enfrentadas pelos motoristas.

“Recebíamos muitas reclamações porque a antiga minirrotatória não era respeitada e os acidentes aconteciam com frequência. Nossa equipe estudou o local e desenvolveu uma sinalização que organiza melhor a circulação, define as preferências e utiliza balizadores para impedir manobras irregulares. O resultado foi muito positivo, porque conseguimos aumentar a segurança e, ao mesmo tempo, manter uma boa fluidez no trânsito”.

Com a nova configuração, os movimentos dos veículos passaram a ser orientados pelos dispositivos instalados e pelas regras de preferência definidas para o cruzamento. A Semtran orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao circular pelo local, especialmente durante a adaptação à nova sinalização.

POCKET PARK JACARÉ

Além das melhorias no trânsito, a região também recebeu intervenções de revitalização urbana, entre elas a implantação do Pocket Park Jacaré, inaugurado pela Prefeitura de Porto Velho em outubro deste ano. O espaço foi implantado pela Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), em uma área que anteriormente apresentava descarte irregular de resíduos e acúmulo de água.

O local recebeu paisagismo, iluminação, mobiliário urbano e estruturas destinadas ao lazer e à convivência dos moradores.

O projeto preservou a identidade do antigo Campo do Jacaré, referência histórica para a comunidade, e incorporou elementos arquitetônicos inspirados nas escamas do animal. Outra novidade foi a implantação de um jardim de chuva, estrutura que favorece a infiltração da água no solo e contribui para a drenagem urbana.

Com as intervenções no espaço público e na sinalização do entorno, a região passou a contar com novas estruturas de lazer e uma organização viária que busca oferecer melhores condições de circulação para moradores e visitantes.