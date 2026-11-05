Educação profissional oferta 200 vagas em cursos técnicos do agronegócio com inscrições até o dia 22

Por Joao Albuquerque

Publicada em 05/11/2026 às 11h40

Principal motor da economia rondoniense, o agronegócio move o sonho de muitos jovens que planejam construir uma carreira de sucesso. Para atender quem busca atuar no agro, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) está com inscrições abertas até o dia 22 de novembro para o processo seletivo que oferta 200 vagas de cursos técnicos presenciais de nível médio nessa área. As aulas serão ministradas em período integral na unidade executora da instituição de ensino, o Centro Técnico de Educação Rural (Centec Abaetará), localizado em Pimenta Bueno. Todas as informações do certame estão disponibilizadas no link https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2026/10/SEI_77302250_Edital_1.pdf

As inscrições serão online e depois de classificado, o aluno deve comparecer à secretaria do Centec Abaitará para a efetivação da matrícula. No ato da inscrição, o candidato pode indicar até duas opções de curso, sendo uma como primeira e a outra como segunda.

As turmas serão constituídas com o mínimo de trinta alunos e o máximo de quarenta, por sala. Terão direito a alojamento na escola agrícola, o aluno que obedecer aos critérios estabelecidos no edital do processo seletivo. O resultado final com a lista dos classificados será divulgado no dia 15 de dezembro de 2026.

Educação rural amplia o conhecimento do aluno sobre práticas do campo que serão úteis na vida profissional

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salienta que além da qualificação de mão de obra para quem busca se capacitar em ocupações ligadas ao campo, a gestão estadual investe na formação em diversas áreas nos 52 municípios rondonienses. “Com a expansão e a consolidação da educação profissional, o cidadão que vive em qualquer região do estado tem a oportunidade de se habilitar em uma profissão.”

RECONVERSÃO PROFISSIONAL

Diego Fernandes, de 42 anos, que mora no Bairro Pedrinhas, em Porto Velho, aproveitou a democratização da educação profissional para realizar o sonho de fazer o Curso Técnico em Segurança do Trabalho. “Eu sempre quis atuar nessa área e me matriculei no primeiro semestre de 2026”, comemorou o estudante, que depois de concluir o ensino médio desempenhou diferentes funções, mas se encontrou profissionalmente, graças ao ensino profissionalizante.

Fazer a reconversão profissional, ou seja, mudar de ramo de atividade é um dos principais motivos que levam o trabalhador a se habilitar em cursos técnicos, destacou a presidente do Idep, Iasmin Brandão Nogueira. “Enquanto os jovens do nível médio estão focados na profissão que vão abraçar, muitos trabalhadores se reinventam para seguir as tendências do mercado de trabalho”, ressaltando que a força do campo atrai jovens interessados em crescer profissionalmente.

CURSOS OFERTADOS

Técnico em Agropecuária

Técnico em Zootecnia

Técnico em Agronegócio

Técnico em Agroecologia