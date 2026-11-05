Clínica de Bem-Estar Animal de Porto Velho celebra primeiro ano com mais de 84 mil serviços prestados

Por Sema

Publicada em 05/11/2026 às 11h25

A Prefeitura de Porto Velho celebra, nesta quinta-feira (29), o primeiro aniversário da Clínica de Bem-Estar Animal, apresentada como a primeira do gênero na Região Norte. Em 12 meses de funcionamento, a unidade contabiliza 84.317 serviços realizados, entre consultas, castrações, teleatendimentos, resgates, adoções, exames e procedimentos cirúrgicos. O espaço oferece atendimento veterinário e acolhimento a animais em situação de abandono ou vítimas de maus-tratos.

O trabalho é executado pela Coordenadoria de Proteção Animal (CPA), vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), e integra as ações de proteção e bem-estar animal desenvolvidas no município.

BALANÇO DE ATENDIMENTOS

Os números mostram os serviços realizados durante o primeiro ano de funcionamento da clínica. Além dos procedimentos veterinários, a unidade desenvolve ações voltadas à prevenção de doenças, ao controle populacional de cães e gatos e ao acolhimento de animais que necessitam de assistência.

Prefeito Léo Moraes reforça o compromisso com a saúde e o bem-estar dos animais em Porto Velho

Confira o balanço do primeiro ano da clínica:

Resgates: 172 animais retirados de situações de risco ou abandono.

Adoções: 198 animais ganharam um novo lar.

Cirurgias, além das castrações: 973 procedimentos.

Castrações: 3.067 procedimentos.

Exames: 29.518 realizados.

Consultas e teleatendimentos: 13.484 registros, entre outros serviços.

Além de tratar animais doentes, a clínica desempenha um papel importante no controle populacional por meio das castrações, medida que contribui para evitar a reprodução não planejada e reduzir os riscos associados ao abandono. Cães e gatos encontrados nas ruas, vítimas de violência ou negligência, também recebem assistência veterinária e acompanhamento conforme suas necessidades.

COMPROMISSO COM A CAUSA ANIMAL

Para o prefeito Léo Moraes, o primeiro ano da clínica representa um avanço nas ações de proteção animal e no acesso aos cuidados veterinários em Porto Velho.

“Completar um ano com mais de 84 mil serviços prestados demonstra a importância desse trabalho para Porto Velho. Estamos ampliando o cuidado com os animais, oferecendo assistência a quem mais precisa e fortalecendo as ações de proteção e combate ao abandono e aos maus-tratos. Cuidar dos animais também é uma forma de promover saúde pública e qualidade de vida para toda a população”.

O atendimento é voltado principalmente para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), protetores independentes e animais em situação de rua. A assistência é realizada conforme as necessidades identificadas e os serviços oferecidos pela unidade.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Arthur Borin, destacou os resultados alcançados ao longo do primeiro ano de funcionamento.

“A Clínica de Bem-Estar Animal deixou de ser um sonho para se tornar uma realidade que salva vidas diariamente. Ver esses mais de 84 mil serviços realizados mostra que estamos no caminho certo, cuidando não apenas da saúde dos animais, mas também da saúde pública e do bem-estar de toda a população. Nosso compromisso é continuar ampliando esse atendimento e fortalecendo a rede de proteção na capital.”

Entre os resultados apresentados, as 198 adoções representam uma oportunidade de acolhimento para animais que necessitavam de um novo lar. Já os resgates e procedimentos veterinários demonstram as diferentes formas de assistência oferecidas pela clínica durante o período.

COMO TER ACESSO AOS SERVIÇOS

A Clínica de Bem-Estar Animal está localizada na avenida Mamoré, nº 1120, bairro Lagoinha, ao lado do Centro de Zoonoses, na zona Leste de Porto Velho.

O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os interessados devem procurar a unidade para obter orientações sobre os serviços disponíveis e os procedimentos necessários para o atendimento dos animais.