Governo de Transição de Rondônia quer garantir continuidade dos serviços médicos à população

Por Assessoria

Publicada em 05/11/2026 às 11h11

O Governo de Transição de Rondônia está analisando a situação da saúde estadual para identificar melhorias e garantir a continuidade dos serviços médicos à população. O trabalho é coordenado pelo deputado federal Lúcio Mosquini, com foco na preparação da próxima gestão do governador eleito Marcos Rogério.

A reunião foi realizada nesta terça-feira (3), no oitavo andar do CPA, onde o Governo de Transição realiza suas reuniões de trabalho, e contou com a presença do secretário de Estado da Saúde. O encontro permitiu à equipe conhecer o diagnóstico da secretaria e discutir questões importantes para o planejamento da próxima administração.

O levantamento apresentado pela Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) reúne informações sobre a regulação de consultas, exames, cirurgias, internações e outros atendimentos especializados. Entre os desafios identificados estão as filas por consultas e procedimentos, especialmente em áreas como neurologia e ortopedia.

A equipe também analisou questões relacionadas aos contratos de serviços médicos e hospitalares, ao abastecimento de medicamentos e insumos e à organização dos atendimentos. Esses pontos exigem acompanhamento para reduzir riscos de interrupção dos serviços e garantir assistência à população.

As informações apresentadas na reunião servirão de base para o trabalho da equipe coordenada por Lúcio Mosquini, que busca identificar necessidades e organizar as informações para a futura gestão de Marcos Rogério.

O objetivo é preparar a transição com planejamento e responsabilidade, contribuindo para que o novo governo dê continuidade aos serviços médicos e busque melhorias no atendimento à população de Rondônia.