Brazuca representa Porto Velho e conquista vice-campeonato em competição nacional no Rio Grande do Sul

Por André Oliveira

Publicada em 05/11/2026 às 10h57

A equipe da Associação Desportiva Brazuca Esporte Clube, de Porto Velho, conquistou o vice-campeonato do Campeonato Brasileiro de Futebol 7 Society, Categoria Menores 2026, realizado em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul. A competição reuniu seis equipes nessa categoria e terminou no dia 2 de novembro, após cinco partidas disputadas pelo time da capital rondoniense.

O Brazuca chegou à decisão com a melhor campanha da competição até a final. Nos quatro primeiros jogos, a equipe marcou nove gols e sofreu apenas um, demonstrando consistência defensiva e bom desempenho ofensivo. Na decisão, o time acabou sofrendo um gol no fim do primeiro tempo, resultado que desestabilizou a equipe e influenciou o andamento da partida.

Além do vice-campeonato, Porto Velho também se destacou nas premiações individuais. O atleta Gabriel terminou como artilheiro da competição. Outros três jogadores do Brazuca foram escolhidos para a seleção do campeonato: Mateus Cahulla, Pedro Antonio e Gabriel.

Vaga conquistada na PVH Cup

A participação do Brazuca no campeonato nacional foi resultado do título conquistado na PVH Cup, competição promovida em Porto Velho com incentivo da Prefeitura. Ao vencer o torneio municipal, a equipe garantiu o direito de representar a capital no Campeonato Brasileiro de Futebol 7 Society.

Para viabilizar a participação dos jovens atletas, a Prefeitura de Porto Velho custeou as passagens da delegação até o Rio Grande do Sul, contribuindo para que os jogadores tivessem a oportunidade de disputar uma competição nacional e enfrentar equipes de outras regiões do país.

Prefeitura custeou as passagens para garantir a participação dos atletas no torneio nacional

O secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer (SEMTEL) Cássio Moura, destacou a importância de apoiar iniciativas que ampliam as oportunidades para os jovens atletas.

“Investir no esporte é criar oportunidades para que nossos jovens desenvolvam seus talentos, representem Porto Velho e vivenciem experiências que contribuem para sua formação. O Brazuca conquistou essa vaga dentro de campo e teve o apoio necessário para levar o nome da nossa cidade a uma competição nacional”.

O prefeito Léo Moraes também ressaltou o papel do esporte na formação de crianças e adolescentes e a importância de incentivar equipes que levam o nome de Porto Velho para outras regiões.

“Nosso compromisso é ampliar as oportunidades por meio do esporte. Quando apoiamos esses jovens, estamos incentivando não apenas o desempenho nas competições, mas também valores como disciplina, respeito, dedicação e trabalho em equipe. O Brazuca representou Porto Velho em uma disputa nacional e mostrou o potencial dos nossos atletas”.