Talentos de Porto Velho conquistam vice-campeonato brasileiro após destaque na PVH Cup

Por Jhon Silva

Publicada em 04/11/2026 às 14h28

Aos 14 anos, Gabriel Victor já começa a transformar o sonho de ser jogador profissional em conquistas dentro de campo. Atacante, artilheiro com cinco gols e integrante da seleção do campeonato, o jovem foi um dos destaques da equipe de Porto Velho que disputou o Campeonato Brasileiro de Soccer Society Sub-14, no Rio Grande do Sul.

Gabriel Victor, artilheiro com cinco gols, foi um dos destaques da equipe de Porto Velho

“Foi muito bom participar desse campeonato. Fiquei muito feliz por ter essa oportunidade, fazer cinco gols, ajudar o time e conseguir me destacar. Meu sonho é continuar jogando, estudando e, quem sabe, conseguir uma oportunidade na base de um clube para me tornar profissional”, contou Gabriel.

A oportunidade surgiu após a realização da PVH Cup, em Porto Velho, competição que reuniu mais de 130 equipes e abriu novos caminhos para jovens talentos do futebol. Além de incentivar o esporte de base, o torneio contou com a presença de observadores técnicos, que selecionaram atletas para avaliações em clubes de projeção nacional.

CAMINHO PARA O NACIONAL

Campeã da PVH Cup, a Associação Desportiva Brazuca Esporte Clube garantiu a oportunidade de representar Porto Velho no Campeonato Brasileiro de Soccer Society Sub-14, realizado entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro, em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul.

A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Soccer Society (CBSS) e pela Federação Gaúcha de Futebol 7, reuniu equipes de diferentes regiões do país e proporcionou aos atletas uma experiência importante para o desenvolvimento esportivo.

Pedro Antônio, meio-campista do Brazuca e também escolhido para a seleção do campeonato

Entre os jogadores que participaram da competição está Pedro Antônio, de 14 anos, meio-campista do Brazuca e também escolhido para a seleção do campeonato.

“Foi uma experiência inexplicável, muito boa. Conseguimos chegar à final e, graças a Deus, subir ao pódio. Infelizmente, o título não veio, mas foi uma conquista importante. Agora queremos continuar ganhando competições aqui e ter mais oportunidades de jogar fora de Rondônia”, disse Pedro.

DESTAQUE DENTRO DE CAMPO

O desempenho do Brazuca também foi motivo de orgulho para o técnico Jorge Luiz. A equipe venceu todos os jogos da fase de grupos e a semifinal, chegando invicta à decisão.

“Fomos em busca do título e, infelizmente, não conseguimos vencer a final. Mas foi muito gratificante acompanhar o empenho e a evolução dos meninos. Tivemos uma excelente campanha, com o maior saldo de gols e a defesa menos vazada. O resultado mostra o potencial desses atletas”, afirmou o treinador.

Segundo Israel Martins, presidente da Federação de Futebol 7 Society, a participação nacional foi resultado das oportunidades criadas pela PVH Cup e do apoio da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), que disponibilizou as passagens dos atletas.

“A PVH Cup reuniu mais de 130 equipes e abriu portas para nossos jogadores. Com o apoio da Prefeitura, conseguimos levar os atletas para uma competição nacional, onde conquistamos o vice-campeonato e tivemos três jogadores na seleção do campeonato. Isso mostra a força do futebol de Rondônia”, ressaltou Israel.

INCENTIVO AO ESPORTE

Para o secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Cássio Moura, investir nas categorias de base significa ampliar oportunidades para crianças e adolescentes.

“Nosso compromisso é incentivar o esporte e criar oportunidades para que esses jovens desenvolvam seus talentos, vivam novas experiências e possam construir um futuro por meio do futebol”, ressaltou o secretário.

O prefeito Léo Moraes também ressaltou a importância de apoiar iniciativas que valorizem os talentos da capital.

“Ver nossos jovens representando Porto Velho em uma competição nacional é motivo de orgulho. O esporte transforma vidas, revela talentos e abre caminhos. Vamos continuar incentivando essas oportunidades para nossas crianças e adolescentes”, afirmou o prefeito.

VICE-CAMPEONATO BRASILEIRO

A equipe do Brazuca encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro de Soccer Society Sub-14 com o vice-campeonato nacional, após perder a final por 3 a 0 para o Grêmio Municipal.

Apesar do resultado na decisão, a campanha marcou uma conquista importante para o futebol de base de Porto Velho. O desempenho dos atletas e a presença de três representantes na seleção do campeonato reforçam o potencial dos jovens talentos da capital e a importância de ampliar o acesso às competições esportivas.