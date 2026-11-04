Prefeitura de Cacoal convoca mais de 50 aprovados em concurso público

Por Assessoria

Publicada em 04/11/2026 às 14h20

A Prefeitura de Cacoal anunciou a convocação de mais de 50 candidatos aprovados em concurso público para o preenchimento de cargos na administração municipal. A medida tem como objetivo fortalecer o quadro de servidores e ampliar a capacidade de atendimento dos serviços públicos oferecidos à população.

Os profissionais convocados deverão atuar em diferentes setores da estrutura administrativa, com destaque para as áreas de saúde, educação e assistência social, contribuindo para o funcionamento e a melhoria dos serviços essenciais do município.

A convocação integra as ações de fortalecimento da administração pública municipal e busca atender às demandas dos setores que prestam atendimento direto à comunidade.

Orientações aos candidatos

Os candidatos convocados devem acompanhar as publicações oficiais e observar os prazos, a documentação exigida e os procedimentos administrativos estabelecidos para a nomeação e a posse, conforme as disposições do respectivo edital.

Consulta às informações oficiais

A relação de convocados e as orientações referentes às próximas etapas devem ser consultadas nas publicações oficiais da Prefeitura de Cacoal.

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