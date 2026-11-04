Emenda de Thiago Flores destina R$ 248,7 mil para embarcações da Polícia Civil de Rondônia

Por ascom

Publicada em 04/11/2026 às 14h36

A Polícia Civil de Rondônia contará com um investimento de R$ 248.750,00, proveniente de emenda parlamentar individual do deputado federal Thiago Flores (União Brasil-RO), destinado à aquisição de duas embarcações e duas carretas para transporte dos equipamentos.

Os recursos têm como finalidade melhorar as condições de deslocamento das equipes policiais, especialmente em localidades onde o acesso por vias terrestres é limitado e o transporte fluvial desempenha papel importante nas atividades de segurança pública.

A aquisição prevista contempla uma embarcação de aproximadamente sete metros, equipada com motor de 60 HP, e outra de oito metros, com motor de 100 HP, além de duas carretas rodoviárias para transporte e reboque. Os equipamentos deverão auxiliar o deslocamento dos policiais durante atividades operacionais, ampliando as alternativas de acesso a comunidades e regiões afastadas dos centros urbanos.

Estrutura para o trabalho policial

Ex-delegado da Polícia Civil, Thiago Flores conhece as particularidades da atividade policial e as dificuldades operacionais enfrentadas pelas equipes que trabalham em um estado com as características geográficas de Rondônia.

“Quem trabalha na segurança pública precisa de estrutura para cumprir sua missão. Em Rondônia, temos regiões onde o acesso só é possível por embarcação. Destinei esse recurso para contribuir com as condições de trabalho dos nossos policiais e com o atendimento à população”, destaca Thiago Flores.

O investimento integra as destinações de recursos federais do mandato para a segurança pública de Rondônia.

Aprovação na Assembleia

O Projeto de Lei Ordinária nº 1.523/2026, encaminhado pelo Poder Executivo estadual, autoriza a abertura do crédito em favor da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), com posterior transferência orçamentária ao Fundo Especial de Reequipamento Policial (Funrespol). A aprovação permite avançar nos procedimentos orçamentários necessários à aplicação dos recursos provenientes da emenda parlamentar federal. A aquisição e a entrega dos equipamentos dependerão da conclusão dos procedimentos administrativos pelos órgãos estaduais responsáveis.