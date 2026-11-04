Ezequiel Neiva viabiliza melhorias no acesso e na infraestrutura do distrito de Alto Guarajus, em Corumbiara

Por Alexandre Almeida

Publicada em 04/11/2026 às 13h50

O distrito de Alto Guarajus recebeu melhorias na infraestrutura viária. A atuação do deputado estadual Ezequiel Neiva (PL), por meio de articulações junto ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), contribuiu para a execução de serviços que atendem às demandas dos moradores e produtores rurais da região de Corumbiara.

Melhorias na infraestrutura beneficiam moradores do distrito de Alto Guarajus (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)



Entre as ações realizadas está a aplicação de microrrevestimento asfáltico em aproximadamente 800 metros de vias do distrito. O serviço recuperou trechos que apresentavam desgaste e há bastante tempo não recebiam intervenções.



O vereador Solon destacou a participação do parlamentar na articulação para viabilizar a recuperação do asfalto. “A contribuição do deputado Ezequiel Neiva foi a articulação para a recuperação do asfalto aqui, que estava bem danificado e não tinha recebido nenhum tipo de reforma. Foi feito um microrrevestimento em 800 metros de asfalto no distrito, deixando tudo reformado”, ressaltou.





Intervenção elimina obstáculos e proporciona mais segurança no acesso ao distrito (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)



Outra intervenção essencial foi o rebaixamento de dois morros no acesso entre Alto Guarajus e a sede do município. Os pontos apresentavam dificuldades para o tráfego, causando transtornos aos moradores e demais usuários da estrada. A partir da articulação de Ezequiel Neiva junto ao DER, foi realizado o corte dos morros para melhorar as condições de deslocamento.



A região também recebeu melhorias em um travessão que apresentava problemas recorrentes em uma ponte. Para solucionar a situação, foi destinado um tubo metálico, estrutura que possibilitou a recuperação da passagem e contribuiu para facilitar o deslocamento, especialmente dos produtores rurais.



“Tinha um travessão que enfrentava um problema crônico com uma ponte, e o nosso deputado Ezequiel Neiva mandou um tubo metálico. Nossos produtores agradecem por ter resolvido esse problema. Só temos a agradecer pela parceria e por estar sempre trabalhando e ajudando o distrito de Alto Guarajus”, afirmou o vereador Solon.



Acesso a Corumbiara recebe melhorias e proporciona mais segurança aos moradores do distrito (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)



O deputado estadual Ezequiel Neiva destacou a importância da parceria com as lideranças locais para identificar as necessidades da população e buscar soluções junto aos órgãos responsáveis. “Temos atuado com o objetivo de garantir o direito de ir e vir da população, que necessita de um deslocamento seguro para transitar até a sede do município. São melhorias que fazem diferença no cotidiano dos moradores e também contribuem para o trabalho dos produtores rurais”, ressaltou.



Ezequiel Neiva também destacou o atendimento às solicitações encaminhadas ao DER. “Temos tido uma boa resposta junto às nossas solicitações ao junto ao DER, que tem atendido nossos pedidos para assegurar a trafegabilidade na região”, concluiu.