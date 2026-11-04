Expectativa para a posse dos vitoriosos nas eleições, Lei Eleitoral terá mudanças para 2028, Unale reúne deputados para encontro em Brasília

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/11/2026 às 14h00

Posse – Hoje a posse dos reeleitos e eleitos nas eleições gerais de outubro é um dos assuntos em destaque nos bastidores da política. O presidente da República, reeleito, Lula da Silva (PT), será empossado para um novo mandato no dia 5 de janeiro. Os governadores, reeleitos e eleitos no dia 6, um dia depois, conforme o novo calendário eleitoral. Em Rondônia concorreram à reeleição 21 dos 24 deputados. Os demais disputaram o cargo de vice-governador. Cirone Deiró (UB-Cacoal), do ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (UB), que ficou na terceira colocação, pois o senador e presidente regional do PL, Marcos Rogério se elegeu no 1º turno. O deputado delegado Rodrigo Camargo (Podemos) é o vice-governador eleito, e Ezequiel Neiva (UB-Cerejeiras) estava inelegível.

Posse II – A partir de 1º de fevereiro, quando terá início a nova legislatura, teremos oito “caras novas” no Parlamento Estadual. Nem todos, pois Fátima Cleide, do PT, já foi senadora. Dentre os oito mais bem votados, todos foram reeleitos como Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná), que iniciará o quarto consecutivo, sendo o mais bem votado (32.241 votos). Méritos também para Luizinho Goebel (PL-Vilhena), que foi reeleito para o sexto mandato. Dentre os novatos, destaque para o ex-secretário municipal de Porto Velho, Paulo Moraes Jr (Podemos), que somou 23.377 votos, o mais bem votado dentre os deputados eleitos. O vereador de Porto Velho, Gilber Mercês (Novo), recebeu a menor votação (9,553 votos) dentre os deputados reeleitos e eleitos, mesmo assim, a votação foi maior que cinco deputados da atual legislatura.

Mudanças – A princípio as eleições municipais (prefeito, vice e vereador) serão realizadas em outubro de 2028. Em maio de 2025 a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou proposta de emenda à Constituição (PEC), extinguindo o direito à reeleição a presidente da República e governadores a partir de 2030, para prefeitos vereadores a partir de 2028, e mandatos de cinco anos. As mudanças são para quem disputa o cargo pela primeira vez nos oito anos. O mandato dos senadores, hoje de oito anos, seria reduzido para cinco. Como a PEC não foi votada um ano antes das eleições de 2026 (outubro de 2025), porque não teve solução de continuidade, ou seja, não foi aprovada, certamente teremos a retomada das propostas a partir das posses dos eleitos este ano. Mas há quem afirme, que a PEC será aprovada e com validade já para as eleições municipais de 2028.

Unale – Deputados de todo País marcarão presença no Encontro Nacional de Parlamentares, que será realizado no dia 15 (próxima semana), em Brasília, tendo como tema “O Parlamento do futuro”. O objetivo é reunir os parlamentares dos 26 Estados e Distrito Federal para uma ampla discussão sobre os avanços tecnológicos de os processos legislativos, a introdução da Inteligência Artificial (IA) nas Assembleias Legislativas, além de pautas sobre o futuro do Brasil e dos Estados. A evolução em ritmo acelerado da tecnologia em todos os segmentos mobiliza os parlamentares na busca de projetos viáveis e adaptados à realidade social, econômica e política do mundo atual. Rondônia estará participando do evento na Capital Federal, pois vários deputados já confirmaram que estarão no encontro nacional que reunirá parlamentares de todo o País.

Mínimo – A chamada “Grande Imprensa” noticiou com destaque, o valor do salário mínimo para 2027, que, segundo os veículos noticiosos, será um “grande aumento”. Pelos cálculos o novo mínimo terá em torno de R$ 120 a mais, que o valor atual, que é de “R$ 1.621,00. O auxílio-família, um dos muitos que são pagos pelo Governo Federal, hoje, é de R$ 600, mas pode ser acrescido com valores adicionais cumulativos de mais R$ 150 por criança de até 6 anos, R$ 50 por gestante, R$ 50 por jovem entre 7 e 18 anos incompletos e R$ 50 a bebê de até 6 meses. Dependendo da família, o valor total poderá ser maior que o salário mínimo, que é pago ao cidadão, que trabalha 44 horas semanais, que agora está sendo reduzida para 42 horas e, no seu salário vem descontos de Imposto de Renda e INSS, além de outras taxas e tributos. É o fim da rosca...

Respigo

O ex-deputado estadual, ex-prefeito de Ji-Paraná, Jesualdo Pires, não conseguiu se eleger deputado federal nas eleições de outubro, mas já se prepara para as eleições municipais de 2028. Ele não confirmou, mas pessoas próximas garantem que ele estará disputando a prefeitura nas próximas eleições +++ Choveu forte no início da noite de terça-feira (3) em várias regiões de Porto Velho. Como sempre ocorre nessas ocasiões, ruas e avenidas ficaram alagadas, casas e garagem de veículos destelhadas, além de raios e trovões assustando a população +++ Também o deputado estadual Cirone Deiró (UB-Cacoal) concorrerá nas eleições a prefeito e vereador de 2028. Ele foi candidato a vice-governador nas eleições deste ano e já está trabalhando visando as próximas eleições municipais na disputa da prefeitura +++ O governador-eleito de Rondônia, senador Marcos Rogério, que preside o PL no Estado continua “fechado em copas” sobre sua futura equipe administrativa. A expectativa é enorme, pois ele e seu grupo político assumirão o comando do Poder Executivo estadual a partir de 6 de janeiro do próximo ano +++ Atlético Mineiro e Vasco jogam às 18h30 pelo Brasileirão, No mesmo horário se enfrentam Flamengo e Grêmio no Maracanã +++ A rodada tem mais dois jogos. O São Paulo encara o Corinthians, na Vila Belmiro, e no Engenhão o Botafogo recebe o Atlético Mineiro, ambos às 20h30.

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