Ministério Público de Rondônia acompanha transição de governo para garantir continuidade de serviços públicos

Por GCI

Publicada em 04/11/2026 às 14h20

O Ministério Público de Rondônia (MPRO) reuniu-se com a equipe de transição do atual governo para assegurar a continuidade das políticas públicas essenciais no Estado, por meio do monitoramento institucional das ações administrativas. O encontro aconteceu nesta quarta-feira (4/11), no Centro Político-Administrativo (CPA), em Porto Velho.

A reunião foi coordenada por Ruth Carvalho, líder da equipe de transição do atual governo. Ela colocou o grupo à disposição do órgão ministerial para fornecer dados e realizar novas reuniões com a equipe técnica do MPRO, cujos representantes do MPRO foram o Subprocurador-Geral de Justiça Administrativo, Marcelo Lima de Oliveira e o Diretor do Centro Operacional Unificado e Coordenador da Equipe de Acompanhamento da Transição Governamental, promotor de Justiça Alan Castiel Barbosa.

O encontro buscou estabelecer canais diretos de comunicação entre os gestores atuais e os promotores. A medida facilita o repasse de dados sobre pastas estratégicas da administração estadual.

Foco na continuidade das políticas públicas

Os representantes do MPRO pontuaram que o acompanhamento visa evitar a interrupção de programas essenciais para a população. A iniciativa pretende impedir que a mudança de gestão cause a paralisação de serviços básicos nas áreas de saúde, educação e segurança.

O trabalho do MPRO funciona como uma medida preventiva. A atuação busca manter a estabilidade administrativa durante a troca de governo no Estado. ..