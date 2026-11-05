Estrutura operacional do Detran-RO é reforçada em todo o estado com entrega de 20 novos veículos

Por Geovani Berno

Publicada em 05/11/2026 às 11h07

O governo de Rondônia realizou, na quarta-feira (4), a entrega oficial de 20 novos veículos destinados à renovação e ampliação da frota do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO). A solenidade aconteceu no estacionamento da sede do órgão, em Porto Velho, marcando mais um importante investimento voltado ao fortalecimento da estrutura operacional e à melhoria dos serviços prestados à população rondoniense.

Com investimento superior a R$ 7,3 milhões, foram entregues 11 vans de passageiros, três caminhões baú, cinco camionetes e um micro-ônibus executivo. Os veículos passam a integrar a frota do Detran-RO, proporcionando mais eficiência às atividades administrativas, operacionais, de fiscalização e de educação para o trânsito em todas as regiões do estado.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a renovação da frota integra o conjunto de ações voltadas à modernização da administração pública e ao fortalecimento dos serviços oferecidos à população.

DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS

Das 11 vans adquiridas, duas já foram destinadas aos municípios de Ji-Paraná e Vilhena, reforçando o suporte às atividades desenvolvidas pelas unidades regionais. A distribuição dos demais unidades atenderá às demandas operacionais da Autarquia em diferentes localidades do estado.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, ressaltou que a entrega representa mais um avanço na política de modernização e fortalecimento da instituição. “Com a renovação da frota, o Detran-RO ganha mais capacidade operacional para atender a população com qualidade e eficiência. Os novos veículos oferecem melhores condições para as equipes que atuam na fiscalização, na educação para o trânsito e em diversas ações desenvolvidas em benefício da sociedade.”

A entrega dos veículos reforça o compromisso da gestão estadual com a modernização da gestão pública, a valorização dos servidores e a ampliação da capacidade de atendimento do Detran-RO, garantindo mais agilidade nos processos internos e maior presença das ações do órgão em todas as regiões de Rondônia. A renovação substitui veículos com longo tempo de uso, reduz custos como manutenções corretivas e potencializa o trabalho das equipes nas ruas e nas unidades de Rondônia.

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

O diretor da Escola Pública de Trânsito (Eptran), Talysson Bezerra, destacou a aproximação com a população, reforçando a estrutura com o complexo de educação e fiscalização de trânsito, onde as vans e o ônibus servirão para transportar as crianças para visitar o Detranzinho e