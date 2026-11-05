Prefeitura de Porto Velho se prepara para o período chuvoso com ações de drenagem, limpeza e alerta à população

Por Jhon Silva

Publicada em 05/11/2026 às 11h11

Com o início do período chuvoso em Porto Velho, a Prefeitura intensifica os serviços de drenagem, limpeza urbana e prevenção de acidentes. As ações envolvem diferentes secretarias municipais e buscam minimizar os transtornos provocados pelas chuvas intensas, como alagamentos, obstrução de vias e queda de árvores.

Por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), o município realiza intervenções para melhorar o escoamento da água, incluindo a instalação de manilhas e tubos de drenagem. Entre setembro e outubro, foram instaladas 508 unidades em diferentes regiões da capital, contribuindo para ampliar a capacidade de drenagem das vias.

O prefeito Léo Moraes destacou que a preparação para o período chuvoso envolve tanto o trabalho das equipes municipais quanto a participação da comunidade.

“Estamos atuando em diferentes frentes para preparar Porto Velho para as chuvas, com serviços de drenagem, limpeza e prevenção. Nosso objetivo é reduzir os transtornos e proteger as famílias. Também contamos com a colaboração da população, porque a segurança de todos é prioridade”.

Além das intervenções realizadas pelo município, a prevenção depende de cuidados no dia a dia, especialmente quanto ao descarte de resíduos e à atenção aos riscos durante os temporais. Essas medidas ajudam a evitar situações que possam comprometer a segurança dos moradores.

O secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, destacou que a preparação da cidade exige atenção contínua aos pontos que apresentam dificuldades de escoamento.

“Estamos trabalhando para melhorar a drenagem e reduzir os transtornos causados pelas chuvas. A instalação de manilhas e as intervenções nos bairros são importantes para dar melhores condições de escoamento à água e mais segurança à população”.

A instalação dessas estruturas permite direcionar a água da chuva pela rede de drenagem, contribuindo para reduzir o acúmulo em ruas e outros pontos da cidade. Os serviços são realizados conforme as necessidades identificadas pelas equipes técnicas.

LIMPEZA E PREVENÇÃO

Além da drenagem, a limpeza de ruas, bueiros e canais é fundamental para evitar o acúmulo de resíduos que podem dificultar a passagem da água durante os temporais.

O secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, reforçou que a colaboração dos moradores também faz diferença na prevenção.

“A limpeza é uma parte essencial desse trabalho. Quando o lixo é descartado de forma irregular, ele pode obstruir a drenagem e agravar os alagamentos. Por isso, além dos serviços realizados pelas equipes, é importante que cada morador contribua para manter a cidade limpa”.

Descarte correto do lixo e manutenção dos canais ajudam a evitar obstruções e alagamentos

O descarte adequado do lixo ajuda a impedir que embalagens, garrafas e outros materiais sejam levados pela chuva até os bueiros e canais. A manutenção dessas estruturas também é necessária para preservar a passagem da água e reduzir os riscos de obstrução.

ALERTA PARA FORTES CHUVAS

Outro cuidado importante neste período é o risco de queda de árvores e galhos, principalmente durante temporais acompanhados de ventos fortes.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) orienta que, ao identificar uma árvore com risco de queda ou já caída, a população mantenha distância e não tente realizar a remoção por conta própria.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Arthur Borin, ressaltou que a segurança deve ser a prioridade nessas situações.

“Em caso de queda de árvores, a orientação é não se aproximar e acionar os órgãos responsáveis. Se houver fios elétricos envolvidos, o cuidado precisa ser redobrado. A prevenção e a comunicação rápida são fundamentais para evitar acidentes”.

A presença de fios elétricos próximos a árvores caídas representa um risco adicional. Nesses casos, os moradores devem evitar qualquer contato com a vegetação, os cabos e as estruturas atingidas, mantendo distância até a chegada das equipes responsáveis.

Durante as chuvas intensas, a população também deve evitar atravessar ruas alagadas, não se abrigar debaixo de árvores durante tempestades e redobrar a atenção no trânsito, principalmente em locais com baixa visibilidade.

CANAIS DE EMERGÊNCIA

Em situações de risco, como queda de árvores, alagamentos que ameacem imóveis ou outras ocorrências provocadas pelas chuvas, os moradores podem acionar a Defesa Civil Municipal pelo telefone 199 ou pelo WhatsApp (69) 98473-2112.

Quando houver risco imediato à vida, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193. Em caso de fios elétricos caídos, a orientação é manter distância e comunicar a concessionária de energia.

A Prefeitura reforça que os moradores devem acompanhar os alertas meteorológicos e evitar áreas de risco durante os temporais, buscando apoio dos órgãos responsáveis sempre que necessário.