Paolla Oliveira rouba a cena ao sambar em show de Ivete Sangalo

Por IG

Publicada em 05/11/2026 às 10h24

A presença do samba no fim de semana de Paolla Oliveira não se limitou à sua aparição no show de Ivete Sangalo. Na noite desta sexta-feira (30), a atriz participou do ensaio da Imperatriz Leopoldinense, em Ramos, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

A famosa, que foi coroada como a nova Rainha de Bateria da agremiação no dia 17 de outubro, vestiu as cores verde e branco da escola, tocou pandeiro, interagiu com os ritmistas e sambou em meio ao público.

Em um dos momentos registrados, Paolla surge abrindo um leque colorido enquanto acompanhava o ritmo da bateria. Na legenda da publicação, a atriz escreveu: "Inimiga do fim. Até a próxima, Ramos".

Este foi o primeiro ensaio da atriz na quadra desde que assumiu oficialmente o posto, quando recebeu a coroa das mãos da cantora IZA, que deixou a função e passou a ocupar o posto de Rainha da Imperatriz.

Apontado como affair de Paolla Oliveira, João Chianca quebra silêncio

O surfista João Chianca, de 26 anos, deu o que falar nas redes sociais nesta quinta-feira (29) ao comentar sua relação com Paolla Oliveira. Durante uma transmissão ao vivo, o atleta, que vem sendo apontado como novo affair da atriz, revelou como eles se conheceram.

Ao ser questionado por um internauta sobre sua aproximação com a artista, o surfista contou que o primeiro contato entre eles ocorreu de maneira casual. "Cara, a gente só se conheceu. A gente se conheceu na praia, água de coco", disse, sem dar maiores detalhes sobre o encontro.

Em outro momento da live, o atleta voltou a mencionar a atriz e prometeu dar um recado para ela:"Vou falar para ela (Paolla) que vocês amam muito ela. 'Que suas fãs são realmente muito obcecadas por você...'", brincou Chianca.

As especulações sobre um romance entre Paolla Oliveira e João Chianca começaram a surgir em abril, quando interações entre os dois nas redes sociais passaram a ser observadas por fãs da atriz. Apesar dos rumores, eles não se pronunciaram diretamente sobre o assunto até o momento.