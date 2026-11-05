Virginia mostra mansão de Zé Felipe e brinca:

Por IG

Publicada em 05/11/2026 às 10h18

Virginia Fonseca , de 27 anos, agitou as redes sociais nesta quarta-feira (4) ao surgir na casa do ex-marido, Zé Felipe, de 28 anos. Em uma série de vídeos publicados nos Stories, a influenciadora mostrou detalhes da nova mansão do cantor, avaliada em R$ 24 milhões.

Ao chegar à propriedade, o músico recebeu a influenciadora com um beijo na testa. Na sequência, Virginia decidiu conhecer a mansão e disparou: "Conhecendo a casa do meu ex-marido". Para um dos vídeos, Virginia utilizou como trilha sonora um áudio da icônica vilã Carminha, da novela "Avenida Brasil", interpretada por Adriana Esteves: "Nossa, tudo tão arrumadinho. Até que a cachorra tem bom gosto".

No tour, Virginia compartilhou vários espaços da mansão, incluindo o exterior com uma piscina, churrasqueira e um jardim. Ao elogiar a área externa do imóvel, a influenciadora brincou com o músico sobre fazer um churrasco no local.

Na sequência, a loira mostrou detalhes da área interna da casa. Ao mostrar o quarto de Maria Flor, de quatro anos, filha do meio do ex-casal, divertiu os seguidores ao mostrar a coleção de chapéus da pequena e cantar uma música da ex-namorada de Zé Felipe, Ana Castela."Não podia perder a oportunidade, 'mals'", escreveu a loira na legenda da publicação.

Continuando o tour, Virginia contou que, ao ver a nova cama que terá na mansão do pai, José Leonardo, de dois anos, começou a implorar por uma igual na casa dela. "Ele quer sair do berço por causa dessa cama, gente. Arrumou uma confusão lá em casa", declarou.

Em seguida, mostrando o quarto de Maria Alice, de cinco anos, Virginia brincou dizendo que faltavam produtos de sua marca, a WePink, na nova penteadeira da pequena.

Virginia ainda alimentou as esperanças dos fãs que torcem pela volta da relação com Zé Felipe. Ao questionar qual seria o quarto destinado a ela na residência, o sertanejo respondeu que ela poderia escolher qualquer um para se hospedar no local.

Zé Felipe também registrou a visita da ex-esposa à sua mansão. Nos Stories, o músico compartilhou um vídeo ao lado da loira e disparou: "Vivíbora, qualquer coisa que precisar de engajamento aí, eu sou o número 1. Estamos aí, conta comigo. Menina prodígio".

Reaproximação

Virginia Fonseca e Zé Felipe passaram a ser vistos juntos com mais frequência após o fim do relacionamento da influenciadora com Vini Jr., anunciado no dia 11 de outubro. No mesmo dia, eles curtiram um dia de praia em Miami, nos Estados Unidos.

Posteriormente, a loira postou um vídeo com um áudio atribuído ao cantor sertanejo nas redes sociais. Já na quarta-feira (14), Zé Felipe rebateu o comentário de um internauta que criticou a retomada de contato com Virginia. Na mensagem enviada ao músico, o seguidor escreveu: "Deixou o bagulho rodar tantos km e foi buscar ainda, cê é louco, não compensa". Zé Felipe, então, rebateu: "Não compensa é ter esses bagaços que você mexe".