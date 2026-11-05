Saúde recebe novos concursados com programação de acolhimento e orientação

Por Natália Pessoa

Publicada em 05/11/2026 às 11h18

Os novos profissionais aprovados no concurso público da saúde de Ji-Paraná começaram, nesta quarta-feira (4), uma programação de acolhimento para conhecer o funcionamento dos serviços e as equipes com as quais vão trabalhar. Organizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e do Departamento de Atenção Básica (DAB), a iniciativa acompanha a chegada dos servidores que passam a reforçar as equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF).

Durante os três dias de encontros, os profissionais receberão orientações sobre protocolos, agendamentos, registros, fluxos de atendimento e encaminhamentos. A programação também apresenta as coordenações responsáveis por cada área, as atribuições dos servidores e os materiais disponíveis para o trabalho nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Segundo a diretora do DAB, Aline Lara de Carvalho, o acolhimento ajuda a transformar o conhecimento técnico dos profissionais em uma atuação alinhada à organização da rede municipal. A proposta é que cada servidor saiba como conduzir as demandas e a quem recorrer quando precisar de apoio.

“O que nós estamos trazendo é apoiar esses novos profissionais para que eles se sintam seguros e facilitar esse processo de adaptação dentro do trabalho”, explicou.

A chegada dos concursados representa um reforço importante para a continuidade da assistência. Conforme a avaliação da diretora, os novos servidores ajudam a solucionar mais de 60% das dificuldades relacionadas à composição das equipes enfrentadas desde o ano passado

Aline explicou que as contratações temporárias realizadas por processo seletivo contribuíram para manter os serviços, mas têm duração limitada. Com os servidores efetivos, a expectativa é ampliar a permanência dos profissionais e dar continuidade ao trabalho desenvolvido nas unidades, incluindo os investimentos em capacitação.

Além da Atenção Básica, o concurso também trouxe profissionais para o Departamento de Média e Alta Complexidade (Demac), com direcionamento para o Hospital Municipal, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e outros setores, conforme as necessidades da rede. A programação iniciada na quarta-feira é voltada especificamente aos servidores da Atenção Básica.

Parte dos convocados já iniciou as atividades. Outros solicitaram prorrogação de 15 dias, com previsão de início a partir de 18 de novembro. Segundo Aline, esse prazo permite que os profissionais, entre eles pessoas que vêm de outros municípios, organizem moradia e demais condições necessárias para assumir as funções.

No primeiro dia de acolhimento, participaram a coordenadora da Estratégia Saúde da Família, Marcela Silva, e os integrantes da equipe técnica. As apresentações seguem até sexta-feira (6), com orientações das áreas técnicas, incluindo os cuidados no pré-natal.

O secretário municipal de Saúde, Cristiano Ramos, que cumpre agenda institucional em Porto Velho, deu boas-vindas aos novos servidores e destacou a importância da chegada dos profissionais para o fortalecimento das equipes e da assistência à população.

Acompanhamento nas unidades

Após os encontros, o acolhimento terá continuidade nas unidades de saúde. Os primeiros 30 dias serão dedicados ao acompanhamento e ao apoio técnico, para que os servidores conheçam as equipes, as rotinas de trabalho e as necessidades dos territórios onde vão atuar.

A orientação do departamento é que os profissionais comuniquem as dificuldades encontradas nesse período. Essas informações também vão contribuir para o planejamento das próximas capacitações e do plano de trabalho de 2027.

Entre as necessidades já identificadas estão formações para inserção de DIU e de implante contraceptivo. O objetivo é preparar as equipes de acordo com as demandas dos serviços e ampliar a qualidade do atendimento oferecido à população.